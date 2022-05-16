https://ria.ru/20220516/puteshestviya-1788841602.html

Названы самые популярные направления для путешествий летом

Названы самые популярные направления для путешествий летом - РИА Новости, 16.05.2022

Названы самые популярные направления для путешествий летом

Определены самые востребованные маршруты для летних путешествий, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:48

2022-05-16T17:48

2022-05-16T17:48

туризм

туризм

новости - туризм

россия

сочи

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для летних путешествий, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на июнь, июль и август и выяснили, что в этом году большинство (89 процентов) из них отправятся в поездки по России.Москву планируют посетить 18 процентов самостоятельных туристов, Сочи — 16 процентов, Санкт-Петербург — 11 процентов. В пятерку самых востребованных направлений вошли Симферополь, куда хотят отправиться семь процентов путешественников, и Калининград, который выбирают для отпуска 4,5 процента.Среди зарубежных стран наибольшим спросом пользуется Армения — 19 процентов билетов куплено туда. В Турцию намерены съездить 16 процентов туристов, в Киргизию — 14,5 процента. В пятерку самых востребованных вошли Казахстан и Греция, но доля оплативших перелет туда — менее четырех процентов.Эксперты отмечают, что в этом году на 35 и 40 процентов вырос спрос на поездки в Сочи и Калининград, при этом интерес к двум столицам снизился на десять процентов.Средняя цена билета по России в одну сторону составляет 7,7 тысячи рублей, за границу — 15 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788339184.html

россия

сочи

калининград

москва

санкт-петербург

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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