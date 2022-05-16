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Пушков ответил на угрозы евродепутата из-за НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
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Пушков ответил на угрозы евродепутата из-за НАТО
Пушков ответил на угрозы евродепутата из-за НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
Пушков ответил на угрозы евродепутата из-за НАТО
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфреда Вебера о вступлении Финляндии и... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T06:20
2022-05-16T11:34
в мире
йенс столтенберг
финляндия
швеция
россия
нато
алексей пушков
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфреда Вебера о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.Ранее Вебер заявил, что "разумных причин" для блокирования вступления этих двух стран в альянс нет, и пригрозил изоляцией тем, кто ставит сплоченность НАТО под вопрос. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, Анкара следит за происходящим вокруг вступления Финляндии и Швеции в альянс и пока не может смотреть на это положительно."Россию изолировать, Иран изолировать, Сирию изолировать, Венесуэлу изолировать, Китай изолировать, а теперь и Турцию изолировать?" — написал Пушков в своем телеграм-канале.Сенатор задался вопросом о том, "не слишком ли много" звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая ключевые державы."И не изолируют ли в итоге себя сами "изоляторы" от остального мира?" — добавил он.В воскресенье в Стокгольме и Хельсинки официально объявили о решении вступить в НАТО. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в альянс, его планируется отправить одновременно с заявкой Финляндии.Две страны заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что военный блок будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220515/chavushoglu-1788659196.html
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в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, россия, нато, алексей пушков
06:20 16.05.2022 (обновлено: 11:34 16.05.2022)
 
Пушков ответил на угрозы евродепутата из-за НАТО

Сенатор Пушков раскритиковал высказывания евродепутата Вебера о расширении НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфреда Вебера о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Ранее Вебер заявил, что "разумных причин" для блокирования вступления этих двух стран в альянс нет, и пригрозил изоляцией тем, кто ставит сплоченность НАТО под вопрос. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, Анкара следит за происходящим вокруг вступления Финляндии и Швеции в альянс и пока не может смотреть на это положительно.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 14:42
Чавушоглу не считает положительным решение Швеции и Финляндии по НАТО
"Россию изолировать, Иран изолировать, Сирию изолировать, Венесуэлу изолировать, Китай изолировать, а теперь и Турцию изолировать?" — написал Пушков в своем телеграм-канале.
Сенатор задался вопросом о том, "не слишком ли много" звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая ключевые державы.
"И не изолируют ли в итоге себя сами "изоляторы" от остального мира?" — добавил он.
В воскресенье в Стокгольме и Хельсинки официально объявили о решении вступить в НАТО. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в альянс, его планируется отправить одновременно с заявкой Финляндии.
Две страны заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что военный блок будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.
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Лидер шведской оппозиционной партии высказалась против вступления в НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергФинляндияШвецияРоссияНАТОАлексей Пушков
 
 
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