06:20 16.05.2022 (обновлено: 11:34 16.05.2022)
Пушков ответил на угрозы евродепутата из-за НАТО
Сенатор Пушков раскритиковал высказывания евродепутата Вебера о расширении НАТО
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфреда Вебера о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Ранее Вебер заявил, что "разумных причин" для блокирования вступления этих двух стран в альянс нет, и пригрозил изоляцией тем, кто ставит сплоченность НАТО под вопрос. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, Анкара следит за происходящим вокруг вступления Финляндии и Швеции в альянс и пока не может смотреть на это положительно.
"Россию изолировать, Иран изолировать, Сирию изолировать, Венесуэлу изолировать, Китай изолировать, а теперь и Турцию изолировать?" — написал Пушков в своем телеграм-канале.
Сенатор задался вопросом о том, "не слишком ли много" звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая ключевые державы.
"И не изолируют ли в итоге себя сами "изоляторы" от остального мира?" — добавил он.
В воскресенье в Стокгольме и Хельсинки официально объявили о решении вступить в НАТО. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в альянс, его планируется отправить одновременно с заявкой Финляндии.
Две страны заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что военный блок будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.