18:09 16.05.2022 (обновлено: 18:39 16.05.2022)
Проект РИА Новости и "Роснефти" стал победителем международной премии
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Совместный спецпроект РИА Новости и компании "Роснефть" "Живая Арктика. Обитатели крайнего севера" стал лауреатом американского конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards, удостоившись награды "За непревзойденное мастерство" (Award of excellence), сообщает официальный сайт премии.
Жюри отметило проект в категории Features-Branded Editorial Experience.
Жюри отметило проект в категории Features-Branded Editorial Experience.
"Проект "Живая Арктика" — пример того, как можно делать по-настоящему интересный для пользователей контент на значимые для общества темы. Мы рады высокой оценке нашего профессионального мастерства со стороны международного маркетингового сообщества и благодарим за доверие нашего партнера — компанию "Роснефть"", — прокомментировал победу на конкурсе директор Дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня" Денис Золотарёв.
Спецпроект на площадке информационного агентства РИА Новости "Живая Арктика. Обитатели крайнего севера" — это часть PR-сопровождения комплексной научной арктической программы, реализуемой компанией "Роснефть", и повестки ESG, где сохранение биоразнообразия (невмешательство в природу в ходе хозяйственной деятельности) является одним из ключевых моментов. Арктика — регион, с одной стороны, очень уязвимый, а с другой — критически важный для регулирования климата на всей планете. Кроме того, это единственное место на Земле, в котором сохранились экосистемы в первозданном виде.
Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств AIVA. Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний. Ежегодно на конкурс поступает более 6 тысяч заявок. Премии Communicator Awards имеют две степени: "За непревзойденное мастерство" (Excellence) и "За выдающиеся качества" (Distinction). Лауреаты награждаются соответственно золотыми и серебряными статуэтками. Штаб-квартира конкурса располагается в Нью-Йорке.
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