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Проект РИА Новости и "Роснефти" стал победителем международной премии - РИА Новости, 16.05.2022
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Проект РИА Новости и "Роснефти" стал победителем международной премии
Проект РИА Новости и "Роснефти" стал победителем международной премии - РИА Новости, 16.05.2022
Проект РИА Новости и "Роснефти" стал победителем международной премии
Совместный спецпроект РИА Новости и компании "Роснефть" "Живая Арктика. Обитатели крайнего севера" стал лауреатом американского конкурса в сфере маркетинга,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:09
2022-05-16T18:39
технологии
миа "россия сегодня"
риа новости
новости агентства
роснефть
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Совместный спецпроект РИА Новости и компании "Роснефть" "Живая Арктика. Обитатели крайнего севера" стал лауреатом американского конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards, удостоившись награды "За непревзойденное мастерство" (Award of excellence), сообщает официальный сайт премии.Жюри отметило проект в категории Features-Branded Editorial Experience.Спецпроект на площадке информационного агентства РИА Новости "Живая Арктика. Обитатели крайнего севера" — это часть PR-сопровождения комплексной научной арктической программы, реализуемой компанией "Роснефть", и повестки ESG, где сохранение биоразнообразия (невмешательство в природу в ходе хозяйственной деятельности) является одним из ключевых моментов. Арктика — регион, с одной стороны, очень уязвимый, а с другой — критически важный для регулирования климата на всей планете. Кроме того, это единственное место на Земле, в котором сохранились экосистемы в первозданном виде.Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств AIVA. Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний. Ежегодно на конкурс поступает более 6 тысяч заявок. Премии Communicator Awards имеют две степени: "За непревзойденное мастерство" (Excellence) и "За выдающиеся качества" (Distinction). Лауреаты награждаются соответственно золотыми и серебряными статуэтками. Штаб-квартира конкурса располагается в Нью-Йорке.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.
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Алёна Пава
Алёна Пава
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1
5
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технологии, миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, роснефть
18:09 16.05.2022 (обновлено: 18:39 16.05.2022)
 

Проект РИА Новости и "Роснефти" стал победителем международной премии

© РИА НовостиПроект РИА Новости и "Роснефти" стал победителем американской премии
Проект РИА Новости и Роснефти стал победителем американской премии - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Совместный спецпроект РИА Новости и компании "Роснефть" "Живая Арктика. Обитатели крайнего севера" стал лауреатом американского конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards, удостоившись награды "За непревзойденное мастерство" (Award of excellence), сообщает официальный сайт премии.

Жюри отметило проект в категории Features-Branded Editorial Experience.
"Проект "Живая Арктика" — пример того, как можно делать по-настоящему интересный для пользователей контент на значимые для общества темы. Мы рады высокой оценке нашего профессионального мастерства со стороны международного маркетингового сообщества и благодарим за доверие нашего партнера — компанию "Роснефть"", — прокомментировал победу на конкурсе директор Дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня" Денис Золотарёв.
Спецпроект на площадке информационного агентства РИА Новости "Живая Арктика. Обитатели крайнего севера" — это часть PR-сопровождения комплексной научной арктической программы, реализуемой компанией "Роснефть", и повестки ESG, где сохранение биоразнообразия (невмешательство в природу в ходе хозяйственной деятельности) является одним из ключевых моментов. Арктика — регион, с одной стороны, очень уязвимый, а с другой — критически важный для регулирования климата на всей планете. Кроме того, это единственное место на Земле, в котором сохранились экосистемы в первозданном виде.
Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств AIVA. Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний. Ежегодно на конкурс поступает более 6 тысяч заявок. Премии Communicator Awards имеют две степени: "За непревзойденное мастерство" (Excellence) и "За выдающиеся качества" (Distinction). Лауреаты награждаются соответственно золотыми и серебряными статуэтками. Штаб-квартира конкурса располагается в Нью-Йорке.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
09:11
Телеграм-канал РИА Новости выиграл американскую премию за мастерство
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.
 
ТехнологииМИА "Россия сегодня"РИА НовостиНовости агентстваРоснефть
 
 
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