https://ria.ru/20220516/proekt-1788871492.html

Проект РИА Новости и "Роснефти" стал победителем международной премии

Проект РИА Новости и "Роснефти" стал победителем международной премии - РИА Новости, 16.05.2022

Проект РИА Новости и "Роснефти" стал победителем международной премии

Совместный спецпроект РИА Новости и компании "Роснефть" "Живая Арктика. Обитатели крайнего севера" стал лауреатом американского конкурса в сфере маркетинга,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:09

2022-05-16T18:09

2022-05-16T18:39

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Совместный спецпроект РИА Новости и компании "Роснефть" "Живая Арктика. Обитатели крайнего севера" стал лауреатом американского конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards, удостоившись награды "За непревзойденное мастерство" (Award of excellence), сообщает официальный сайт премии.Жюри отметило проект в категории Features-Branded Editorial Experience.Спецпроект на площадке информационного агентства РИА Новости "Живая Арктика. Обитатели крайнего севера" — это часть PR-сопровождения комплексной научной арктической программы, реализуемой компанией "Роснефть", и повестки ESG, где сохранение биоразнообразия (невмешательство в природу в ходе хозяйственной деятельности) является одним из ключевых моментов. Арктика — регион, с одной стороны, очень уязвимый, а с другой — критически важный для регулирования климата на всей планете. Кроме того, это единственное место на Земле, в котором сохранились экосистемы в первозданном виде.Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств AIVA. Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний. Ежегодно на конкурс поступает более 6 тысяч заявок. Премии Communicator Awards имеют две степени: "За непревзойденное мастерство" (Excellence) и "За выдающиеся качества" (Distinction). Лауреаты награждаются соответственно золотыми и серебряными статуэтками. Штаб-квартира конкурса располагается в Нью-Йорке.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, роснефть