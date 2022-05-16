https://ria.ru/20220516/problemy-1788813075.html
У России нет проблем с Финляндией и Швецией, заявил Путин
У России нет проблем с Финляндией и Швецией, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022
У России нет проблем с Финляндией и Швецией, заявил Путин
Россия не имеет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО угрозы не создаст, но вызовет ответную реакцию, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:59
2022-05-16T14:59
2022-05-16T15:40
в мире
владимир путин
россия
нато
финляндия
швеция
магдалена андерссон
йенс столтенберг
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия не имеет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО угрозы не создаст, но вызовет ответную реакцию, заявил Владимир Путин."Хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", — сказал он во время выступления на саммите ОДКБ.В то же время какой она будет, Кремль будет смотреть "исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", добавил Путин. По его словам, проблему создали "на голом месте".Швеция и Финляндия на фоне российской военной операции на Украине решили отказаться от многолетней политики военного нейтралитета и вступить в НАТО, вскоре они подадут совместную заявку, которую альянс рассмотрит в ускоренном порядке.Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё ранее назвал это решение ошибкой, поскольку, как считает российский президент, никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.
https://ria.ru/20220516/nato-1788788807.html
https://ria.ru/20220516/shvetsiya-1788715828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, россия, нато, финляндия, швеция, магдалена андерссон, йенс столтенберг, одкб
14:59 16.05.2022 (обновлено: 15:40 16.05.2022)
У России нет проблем с Финляндией и Швецией, заявил Путин
Президент Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не угрожает России