СМИ: Хасан Шейх Махмуд принес присягу президента Сомали
Somali Guardian: Хасан Шейх Махмуд принес присягу президента Сомали
© AP Photo / Kamran JebreiliХассан Шейх Махмуд
© AP Photo / Kamran Jebreili
Хассан Шейх Махмуд. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Хасан Шейх Махмуд принес присягу президента Сомали, передает новостной портал Somali Guardian.
Ранее парламент Сомали в ходе третьего раунда голосования избрал Хасана Шейха Махмуда, который занимал пост главы государства с 2012 по 2017 год, президентом страны. Согласно результатам выборов, Махмуд набрал 214 голосов, действующий президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед - 110. Отмечается, что он стал первым политиком, который дважды избирался на пост главы Сомали.
Действующий президент Мохамед Абдуллахи Мохамед (Фармаджо) уже поздравил преемника в своем Twitter-аккаунте.
"Я поздравляю избранного президента, моего брата его превосходительство Хасана Шейх Махмуда с победой на выборах десятого президента нашего народа. Я призываю всех граждан поддержать его и молиться за его успех. Я бы хотел выразить благодарность всем, кто помог провести выборы мирно и без проблем", - написал Фармаджо.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.