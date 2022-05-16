https://ria.ru/20220516/prisyaga-1788721710.html

СМИ: Хасан Шейх Махмуд принес присягу президента Сомали

СМИ: Хасан Шейх Махмуд принес присягу президента Сомали - РИА Новости, 16.05.2022

СМИ: Хасан Шейх Махмуд принес присягу президента Сомали

Хасан Шейх Махмуд принес присягу президента Сомали, передает новостной портал Somali Guardian. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T06:00

2022-05-16T06:00

2022-05-16T06:00

в мире

сомали

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Хасан Шейх Махмуд принес присягу президента Сомали, передает новостной портал Somali Guardian.Ранее парламент Сомали в ходе третьего раунда голосования избрал Хасана Шейха Махмуда, который занимал пост главы государства с 2012 по 2017 год, президентом страны. Согласно результатам выборов, Махмуд набрал 214 голосов, действующий президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед - 110. Отмечается, что он стал первым политиком, который дважды избирался на пост главы Сомали.Действующий президент Мохамед Абдуллахи Мохамед (Фармаджо) уже поздравил преемника в своем Twitter-аккаунте.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.

https://ria.ru/20220516/mali-1788713134.html

сомали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сомали