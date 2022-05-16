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В Словакии осквернили еще один мемориал красноармейцам

В Словакии осквернили еще один мемориал красноармейцам - РИА Новости, 16.05.2022

В Словакии осквернили еще один мемориал красноармейцам

Еще один мемориал красноармейцам, погибшим в борьбе с нацизмом, осквернен в Словакии, от рук вандалов пострадал памятник в городе Попрад на севере республики,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T20:14

2022-05-16T20:14

2022-05-16T20:14

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ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Еще один мемориал красноармейцам, погибшим в борьбе с нацизмом, осквернен в Словакии, от рук вандалов пострадал памятник в городе Попрад на севере республики, сообщило посольство России."Решительно осуждаем очередной акт вандализма в отношении советского мемориала, на сей раз в городе Попрад. Рассматриваем его как провокационный и недопустимый, о чем мы информировали МИД Словакии соответствующей нотой. Настаиваем на проведении разбирательства и приведении памятника в первоначальный вид", - говорится в заявлении.Посольство России в Братиславе сообщало 14 мая, что от вандалов пострадал памятник советским воинам-освободителям в городе Пиештяны на западе Словакии. По данным посольства, вандалы нанесли на памятник символ, который используется на эмблеме украинского неонацисткого полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждены уголовные дела).Генпрокурор Словакии резко осудил осквернение памятника и заявил, что расследование будет вестись на предмет экстремизма. По его словам, подобные действия недопустимы и не могут быть прикрыты какой-то ложной солидарностью с Украиной.

https://ria.ru/20220514/vandalizm-1788459190.html

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в мире, словакия, россия, братислава, великая отечественная война (1941-1945), москва