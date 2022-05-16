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Беглов сообщил, что ситуация в Петербурге позволяет снять COVID-ограничения

Беглов сообщил, что ситуация в Петербурге позволяет снять COVID-ограничения - РИА Новости, 16.05.2022

Беглов сообщил, что ситуация в Петербурге позволяет снять COVID-ограничения

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге позволяет отменить обязательный масочный режим и другие коронавирусные ограничения, сообщил губернатор города... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:20

2022-05-16T19:20

2022-05-16T19:31

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

анна попова

санкт-петербург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге позволяет отменить обязательный масочный режим и другие коронавирусные ограничения, сообщил губернатор города Александр Беглов.В пятницу Беглов сообщал, что направил обращение главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой с предложением отменить в Петербурге масочный режим. По его словам, за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 40,6%."Мы обратились к главе Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой с предложением отметить масочный режим и другие санитарные ограничения, которые действуют до 15 июня из-за ковида. Эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг, но рекомендательный характер использования масок сохраним. В людных местах они оправданы", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".

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здоровье - общество, общество, анна попова, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, александр беглов