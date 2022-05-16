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Беглов сообщил, что ситуация в Петербурге позволяет снять COVID-ограничения - РИА Новости, 16.05.2022
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Беглов сообщил, что ситуация в Петербурге позволяет снять COVID-ограничения
Беглов сообщил, что ситуация в Петербурге позволяет снять COVID-ограничения - РИА Новости, 16.05.2022
Беглов сообщил, что ситуация в Петербурге позволяет снять COVID-ограничения
Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге позволяет отменить обязательный масочный режим и другие коронавирусные ограничения, сообщил губернатор города... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:20
2022-05-16T19:31
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
анна попова
санкт-петербург
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге позволяет отменить обязательный масочный режим и другие коронавирусные ограничения, сообщил губернатор города Александр Беглов.В пятницу Беглов сообщал, что направил обращение главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой с предложением отменить в Петербурге масочный режим. По его словам, за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 40,6%."Мы обратились к главе Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой с предложением отметить масочный режим и другие санитарные ограничения, которые действуют до 15 июня из-за ковида. Эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг, но рекомендательный характер использования масок сохраним. В людных местах они оправданы", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
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здоровье - общество, общество, анна попова, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, александр беглов
19:20 16.05.2022 (обновлено: 19:31 16.05.2022)
 
Беглов сообщил, что ситуация в Петербурге позволяет снять COVID-ограничения

Губернатор Беглов сообщил, что ситуация в городе позволяет снять COVID-ограничения

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге позволяет отменить обязательный масочный режим и другие коронавирусные ограничения, сообщил губернатор города Александр Беглов.
В пятницу Беглов сообщал, что направил обращение главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой с предложением отменить в Петербурге масочный режим. По его словам, за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 40,6%.
"Мы обратились к главе Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой с предложением отметить масочный режим и другие санитарные ограничения, которые действуют до 15 июня из-за ковида. Эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг, но рекомендательный характер использования масок сохраним. В людных местах они оправданы", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоАнна ПоповаСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Александр Беглов
 
 
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