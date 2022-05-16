https://ria.ru/20220516/odkb-1788811075.html

Взаимодействие в рамках ОДКБ строится в рамках союзничества, заявил Путин

Взаимодействие в рамках ОДКБ строится в рамках союзничества, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022

Взаимодействие в рамках ОДКБ строится в рамках союзничества, заявил Путин

Взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается на основе подлинного союзничества и при учете интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:53

2022-05-16T14:53

2022-05-16T15:19

одкб

владимир путин

политика

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается на основе подлинного союзничества и при учете интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин."Взаимодействие в рамках ОДКБ всегда выстраивалось в духе подлинного союзничества, на принципах дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки. Так происходит и сейчас в нынешней непростой ситуации", - сказал Путин в ходе заседания глав стран ОДКБ.Кроме того, президент отметил заслуги ОДКБ в миротворческой операции в Казахстане."Свидетельством зрелости нашей организации, ее реальной способности адекватно противостоять острым вызовам и угрозам стало успешное проведение ОДКБ миротворческой операции в январе нынешнего года в Казахстане по просьбе казахстанского руководства. Контингент коллективных сил ОДКБ, введенных на ограниченный по времени период, предотвратил захват власти в Казахстане экстремистами, которые управляются в том числе из-за рубежа, помог оперативно стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике", - сообщил Путин.Также глава государства подчеркнул, что использование миротворческих сил по просьбе казахстанского руководства стало первой такого рода операцией в период существования ОДКБ.

https://ria.ru/20220516/ukraina-1788812503.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

одкб, владимир путин, политика, казахстан