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Взаимодействие в рамках ОДКБ строится в рамках союзничества, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022
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Взаимодействие в рамках ОДКБ строится в рамках союзничества, заявил Путин
Взаимодействие в рамках ОДКБ строится в рамках союзничества, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022
Взаимодействие в рамках ОДКБ строится в рамках союзничества, заявил Путин
Взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается на основе подлинного союзничества и при учете интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:53
2022-05-16T15:19
одкб
владимир путин
политика
казахстан
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается на основе подлинного союзничества и при учете интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин."Взаимодействие в рамках ОДКБ всегда выстраивалось в духе подлинного союзничества, на принципах дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки. Так происходит и сейчас в нынешней непростой ситуации", - сказал Путин в ходе заседания глав стран ОДКБ.Кроме того, президент отметил заслуги ОДКБ в миротворческой операции в Казахстане."Свидетельством зрелости нашей организации, ее реальной способности адекватно противостоять острым вызовам и угрозам стало успешное проведение ОДКБ миротворческой операции в январе нынешнего года в Казахстане по просьбе казахстанского руководства. Контингент коллективных сил ОДКБ, введенных на ограниченный по времени период, предотвратил захват власти в Казахстане экстремистами, которые управляются в том числе из-за рубежа, помог оперативно стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике", - сообщил Путин.Также глава государства подчеркнул, что использование миротворческих сил по просьбе казахстанского руководства стало первой такого рода операцией в период существования ОДКБ.
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одкб, владимир путин, политика, казахстан
14:53 16.05.2022 (обновлено: 15:19 16.05.2022)
 
Взаимодействие в рамках ОДКБ строится в рамках союзничества, заявил Путин

Путин: взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается в рамках подлинного союзничества

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается на основе подлинного союзничества и при учете интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин.
"Взаимодействие в рамках ОДКБ всегда выстраивалось в духе подлинного союзничества, на принципах дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки. Так происходит и сейчас в нынешней непростой ситуации", - сказал Путин в ходе заседания глав стран ОДКБ.
Кроме того, президент отметил заслуги ОДКБ в миротворческой операции в Казахстане.
"Свидетельством зрелости нашей организации, ее реальной способности адекватно противостоять острым вызовам и угрозам стало успешное проведение ОДКБ миротворческой операции в январе нынешнего года в Казахстане по просьбе казахстанского руководства. Контингент коллективных сил ОДКБ, введенных на ограниченный по времени период, предотвратил захват власти в Казахстане экстремистами, которые управляются в том числе из-за рубежа, помог оперативно стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике", - сообщил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
14:57Специальная военная операция на Украине
Путин пригласил участников саммита ОДКБ обсудить ситуацию на Украине
Также глава государства подчеркнул, что использование миротворческих сил по просьбе казахстанского руководства стало первой такого рода операцией в период существования ОДКБ.

Ее проведение позволило выявить сильные стороны практического взаимодействия наших военных структур и спецслужб и параллельно показало, над чем еще предстоит дополнительно поработать.

Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе
Владимир Путин
 
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