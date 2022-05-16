https://ria.ru/20220516/odkb-1788811075.html
Взаимодействие в рамках ОДКБ строится в рамках союзничества, заявил Путин
Взаимодействие в рамках ОДКБ строится в рамках союзничества, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022
Взаимодействие в рамках ОДКБ строится в рамках союзничества, заявил Путин
Взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается на основе подлинного союзничества и при учете интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:53
2022-05-16T14:53
2022-05-16T15:19
одкб
владимир путин
политика
казахстан
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается на основе подлинного союзничества и при учете интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин."Взаимодействие в рамках ОДКБ всегда выстраивалось в духе подлинного союзничества, на принципах дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки. Так происходит и сейчас в нынешней непростой ситуации", - сказал Путин в ходе заседания глав стран ОДКБ.Кроме того, президент отметил заслуги ОДКБ в миротворческой операции в Казахстане."Свидетельством зрелости нашей организации, ее реальной способности адекватно противостоять острым вызовам и угрозам стало успешное проведение ОДКБ миротворческой операции в январе нынешнего года в Казахстане по просьбе казахстанского руководства. Контингент коллективных сил ОДКБ, введенных на ограниченный по времени период, предотвратил захват власти в Казахстане экстремистами, которые управляются в том числе из-за рубежа, помог оперативно стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике", - сообщил Путин.Также глава государства подчеркнул, что использование миротворческих сил по просьбе казахстанского руководства стало первой такого рода операцией в период существования ОДКБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, владимир путин, политика, казахстан
14:53 16.05.2022 (обновлено: 15:19 16.05.2022)
Взаимодействие в рамках ОДКБ строится в рамках союзничества, заявил Путин
Путин: взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается в рамках подлинного союзничества
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается на основе подлинного союзничества и при учете интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин.
"Взаимодействие в рамках ОДКБ
всегда выстраивалось в духе подлинного союзничества, на принципах дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки. Так происходит и сейчас в нынешней непростой ситуации", - сказал Путин в ходе заседания глав стран ОДКБ.
Кроме того, президент отметил заслуги ОДКБ в миротворческой операции в Казахстане
.
"Свидетельством зрелости нашей организации, ее реальной способности адекватно противостоять острым вызовам и угрозам стало успешное проведение ОДКБ миротворческой операции в январе нынешнего года в Казахстане по просьбе казахстанского руководства. Контингент коллективных сил ОДКБ, введенных на ограниченный по времени период, предотвратил захват власти в Казахстане экстремистами, которые управляются в том числе из-за рубежа, помог оперативно стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике", - сообщил Путин.
Также глава государства подчеркнул, что использование миротворческих сил по просьбе казахстанского руководства стало первой такого рода операцией в период существования ОДКБ.
Ее проведение позволило выявить сильные стороны практического взаимодействия наших военных структур и спецслужб и параллельно показало, над чем еще предстоит дополнительно поработать.