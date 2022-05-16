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Путин рассказал о заявлении, которое готовится подписать ОДКБ
Путин рассказал о заявлении, которое готовится подписать ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2022
Путин рассказал о заявлении, которое готовится подписать ОДКБ
Подписываемое в понедельник заявление ОДКБ подтвердит решимость стран-участниц взаимодействовать в сфере военного и оборонного строительства, заявил президент... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:51
2022-05-16T14:51
2022-05-16T15:11
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подписываемое в понедельник заявление ОДКБ подтвердит решимость стран-участниц взаимодействовать в сфере военного и оборонного строительства, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором, с учетом опыта, приобретенного в том числе в ходе упомянутой операции (миротворческая операция в январе в Казахстане - ред.), будут подтверждены решимость наших государств и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене ", - сказал Путин на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.По его словам, первостепенными на текущем этапе являются задачи дальнейшего совершенствования и оптимизации деятельности ОДКБ, ее руководящих структур.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, одкб
14:51 16.05.2022 (обновлено: 15:11 16.05.2022)
Путин рассказал о заявлении, которое готовится подписать ОДКБ
Путин: страны ОДКБ подтвердят решимость взаимодействовать в сфере военного строительства