https://ria.ru/20220516/odkb-1788810613.html

Путин рассказал о заявлении, которое готовится подписать ОДКБ

Путин рассказал о заявлении, которое готовится подписать ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2022

Путин рассказал о заявлении, которое готовится подписать ОДКБ

Подписываемое в понедельник заявление ОДКБ подтвердит решимость стран-участниц взаимодействовать в сфере военного и оборонного строительства, заявил президент... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:51

2022-05-16T14:51

2022-05-16T15:11

в мире

владимир путин

россия

одкб

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подписываемое в понедельник заявление ОДКБ подтвердит решимость стран-участниц взаимодействовать в сфере военного и оборонного строительства, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором, с учетом опыта, приобретенного в том числе в ходе упомянутой операции (миротворческая операция в январе в Казахстане - ред.), будут подтверждены решимость наших государств и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене ", - сказал Путин на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.По его словам, первостепенными на текущем этапе являются задачи дальнейшего совершенствования и оптимизации деятельности ОДКБ, ее руководящих структур.

https://ria.ru/20220516/sng-1788810991.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, одкб