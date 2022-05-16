Рейтинг@Mail.ru
Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/odkb-1788808749.html
Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН
Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН - РИА Новости, 16.05.2022
Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна подключиться к миротворческой деятельности... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:44
2022-05-16T14:58
одкб
касым-жомарт токаев
казахстан
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_59c0107dd689d59246e81bbf83a85daa.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна подключиться к миротворческой деятельности ООН."Все необходимые инструменты сформированы, и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира", – заявил Токаев на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.По его мнению, в ближнесрочной перспективе развитие миротворческого потенциала организации является безусловным приоритетом."Работа в этом направлении активно ведется. Созданы и ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ, прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами", - добавил он.
https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_287936e965f2b315f715cf7e2e4ed5bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одкб, касым-жомарт токаев, казахстан, безопасность
14:44 16.05.2022 (обновлено: 14:58 16.05.2022)
 
Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН

Президент Казахстана Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна подключиться к миротворческой деятельности ООН.
"Все необходимые инструменты сформированы, и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира", – заявил Токаев на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.
По его мнению, в ближнесрочной перспективе развитие миротворческого потенциала организации является безусловным приоритетом.
"Работа в этом направлении активно ведется. Созданы и ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ, прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами", - добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
14:33
"Нас завтра может не быть": Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплочению
 
ОДКБКасым-Жомарт ТокаевКазахстанБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала