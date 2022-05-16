https://ria.ru/20220516/odkb-1788808749.html
Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН
Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН - РИА Новости, 16.05.2022
Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна подключиться к миротворческой деятельности... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:44
2022-05-16T14:44
2022-05-16T14:58
одкб
касым-жомарт токаев
казахстан
безопасность
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна подключиться к миротворческой деятельности ООН."Все необходимые инструменты сформированы, и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира", – заявил Токаев на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.По его мнению, в ближнесрочной перспективе развитие миротворческого потенциала организации является безусловным приоритетом."Работа в этом направлении активно ведется. Созданы и ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ, прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами", - добавил он.
https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, касым-жомарт токаев, казахстан, безопасность
14:44 16.05.2022 (обновлено: 14:58 16.05.2022)
Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН
Президент Казахстана Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна подключиться к миротворческой деятельности ООН.
"Все необходимые инструменты сформированы, и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ
к миротворческой деятельности ООН
. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира", – заявил Токаев на юбилейном саммите ОДКБ в Москве
.
По его мнению, в ближнесрочной перспективе развитие миротворческого потенциала организации является безусловным приоритетом.
"Работа в этом направлении активно ведется. Созданы и ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ, прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами", - добавил он.