https://ria.ru/20220516/odkb-1788808749.html

Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН

Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН - РИА Новости, 16.05.2022

Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна подключиться к миротворческой деятельности... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:44

2022-05-16T14:44

2022-05-16T14:58

одкб

касым-жомарт токаев

казахстан

безопасность

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна подключиться к миротворческой деятельности ООН."Все необходимые инструменты сформированы, и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира", – заявил Токаев на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.По его мнению, в ближнесрочной перспективе развитие миротворческого потенциала организации является безусловным приоритетом."Работа в этом направлении активно ведется. Созданы и ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ, прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

одкб, касым-жомарт токаев, казахстан, безопасность