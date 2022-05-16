https://ria.ru/20220516/odkb-1788806101.html

Лукашенко призвал усилить политическое взаимодействие в ОДКБ

Лукашенко призвал усилить политическое взаимодействие в ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2022

Лукашенко призвал усилить политическое взаимодействие в ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для укрепления ОДКБ странам-членам организации надо усилить политическое взаимодействие, повысить механизм... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:36

2022-05-16T14:36

2022-05-16T16:08

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для укрепления ОДКБ странам-членам организации надо усилить политическое взаимодействие, повысить механизм консультаций, позиции "должны быть едины"."Что нужно сделать для укрепления ОДКБ в нынешней ситуации? Мне видятся первоочередные шаги: усиление политического взаимодействия и координации государств ОДКБ, надо повысить КПД механизма консультаций по вопросам внешней политики и безопасности, нам надо чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках, чтобы голос и позиция организации были видны и слышны. И эти голос и позиция должны быть едины, как на Западе", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ в Москве."Посмотрите, как монолитно голосует и действует ЕС, насколько у них сильна внутриблоковая дисциплина, она распространяется автоматически даже на тех, кто не согласен с принимаемыми решениям. Встает вопрос, кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс. С ним нам надо брать пример. По одиночке нас просто раздавят и разорвут", - отметил белорусский президент.Лукашенко подчеркнул, что "в условиях полного игнорирования норм и принципов международного права особенно важны единство и солидарность единомышленников". "Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе и все так же связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, с нашей точки зрения, похоже, нет", - сказал президент.Белорусский лидер также заявил, что назрела необходимость усиления прогнозно-аналитической составляющей в работе секретариата ОДКБ, возможно, стоит подумать о создании подразделения, отвечающего за анализ и стратегическое планирование. Он добавил, что нужно подумать над объединением потенциалов аналитических центров государств ОДКБ."Я еще в январе предупреждал, что основной целью определенных внешних сил является подрыв стабильности и нарушение эволюционного пути развития на всем постсоветстком пространстве: начали с Беларуси, потом зараза перетекла в Казахстан, теперь на очереди Россия, как видим, и в Армении проблемы создают. Не нужно думать, что это кого-то обойдет стороной", - напомнил Лукашенко. По его словам, "очевидно, что не встретив единого противодействия со стороны союзников по организации и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве, коллективный Запад будет наращивать свой прессинг"."Существовавшая ранее историческая эпоха завершается, возврата к прежнему порядку уже не будет. Нельзя допустить создания новой международной архитектуры без нас. ОДКБ должна прочно укрепить свой статус в международной системе сдержек и противовесов. Организация обладает мощным коллективным потенциалом для дальнейшего поступательного развития. А вот насколько эффективно она воспользуется им и сохранит ли вообще свое существование в следующие 10-30 лет, зависит от нас с вами сегодня", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20220516/odkb-1788303637.html

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Ольга Маркова

в мире, одкб, александр лукашенко, белоруссия, москва, россия, евросоюз, казахстан