https://ria.ru/20220516/obrazovanie-1788769087.html
Вопросы исламского богословского образования обсудят в Татарстане
Вопросы исламского богословского образования обсудят в Татарстане - РИА Новости, 16.05.2022
Вопросы исламского богословского образования обсудят в Татарстане
В Болгарской исламской академии (БИА) Республики Татарстан в понедельник стартует цикл международных образовательных форумов, посвященных изучению и возрождению РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:21
2022-05-16T12:21
2022-05-16T12:21
религия
казахстан
киргизия
узбекистан
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МОСКВА, 16 май – РИА Новости. В Болгарской исламской академии (БИА) Республики Татарстан в понедельник стартует цикл международных образовательных форумов, посвященных изучению и возрождению российского исламского образования, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности ректора БИА Айнур Тимерханов."В рамках форума состоятся три конференции. 16-17 мая "VI Болгарские чтения "Исламское историко-культурное наследие российских мусульман в системе общечеловеческих ценностей", а 19 мая - "V Чтения Ш. Марджани "Роль и деятельность фетвотворческих институтов в условиях современных вызовов и угроз". Также в рамках Форума 21 мая пройдет международный саммит "Исламское образование в современном мире: вызовы, тренды и возможности", - сказал Тимерханов.По его словам, в работе форума примут участие руководители исламских вузов из разных стран, богословы, эксперты и востоковеды. И.о. ректора БИА сообщил, что участники обсудят вопросы возрождения отечественного мусульманского богословского наследия, актуальные вопросы изучения и сохранения исламского письменного наследия и роль суфизма в истории и культуре тюркских народов."В рамках научно-практической конференции запланированы проведение круглых столов и обсуждения проблем и решений исламского образования в мире в различных секциях форумов", - добавил Тимерханов.Он отметил, что участниками форума станут представители Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Алжира, Египта, Иордании, Индии, Индонезии, Ирана, Марокко, Пакистана, Сирии, Турции и других стран.В рамках предстоящего форума будет открыта галерея выдающихся мусульманских богословов и религиозных деятелей дореволюционной России, а также по традиции пройдёт презентация новых научных трудов Болгарской исламской академии."Форум приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Организатором мероприятия выступает Болгарская исламская академия при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. В мероприятии примут участие более 200 человек", - заключил Тимерханов.
https://na.ria.ru/20220113/islamskaya_teologiya-1767631338.html
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РИА Новости
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казахстан, киргизия, узбекистан
Вопросы исламского богословского образования обсудят в Татарстане
В Болгарской исламской академии начинается цикл образовательных форумов
МОСКВА, 16 май – РИА Новости. В Болгарской исламской академии (БИА) Республики Татарстан в понедельник стартует цикл международных образовательных форумов, посвященных изучению и возрождению российского исламского образования, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности ректора БИА Айнур Тимерханов.
"В рамках форума состоятся три конференции. 16-17 мая "VI Болгарские чтения "Исламское историко-культурное наследие российских мусульман в системе общечеловеческих ценностей", а 19 мая - "V Чтения Ш. Марджани "Роль и деятельность фетвотворческих институтов в условиях современных вызовов и угроз". Также в рамках Форума 21 мая пройдет международный саммит "Исламское образование в современном мире: вызовы, тренды и возможности", - сказал Тимерханов.
По его словам, в работе форума примут участие руководители исламских вузов из разных стран, богословы, эксперты и востоковеды. И.о. ректора БИА сообщил, что участники обсудят вопросы возрождения отечественного мусульманского богословского наследия, актуальные вопросы изучения и сохранения исламского письменного наследия и роль суфизма в истории и культуре тюркских народов.
"В рамках научно-практической конференции запланированы проведение круглых столов и обсуждения проблем и решений исламского образования в мире в различных секциях форумов", - добавил Тимерханов.
Он отметил, что участниками форума станут представители Казахстана
, Киргизии
, Узбекистана
, Белоруссии
, Алжира
, Египта
, Иордании
, Индии
, Индонезии
, Ирана
, Марокко
, Пакистана
, Сирии
, Турции
и других стран.
В рамках предстоящего форума будет открыта галерея выдающихся мусульманских богословов и религиозных деятелей дореволюционной России
, а также по традиции пройдёт презентация новых научных трудов Болгарской исламской академии.
"Форум приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Организатором мероприятия выступает Болгарская исламская академия при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. В мероприятии примут участие более 200 человек", - заключил Тимерханов.