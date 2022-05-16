20:54 16.05.2022 (обновлено: 02:03 17.05.2022)
В Китае рассказали о ловушке, которую НАТО готовит для Финляндии и Швеции
Global Times: при вступлении в НАТО Швеция и Финляндия рискуют попасть в ловушку США
Учения на военной базе Сантахамина в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США загоняют Швецию и Финляндию в капкан, поддерживая их членство в НАТО, пишет китайская газета Global Times.
По мнению экспертов, после вступления в Североатлантический альянс две скандинавские страны могут оказаться в американской ловушке и еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.
Как считает директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь, включение Швеции и Финляндии в военный блок позволит Штатам использовать их территорию для размещения стратегических вооружений, направленных против России. Однако он уточнил, что ни Стокгольм, ни Хельсинки, ни Москва не собираются эскалировать ситуацию ради американских амбиций. Три восточноевропейских государства настроены решать возникающие между ними вопросы путем переговоров, подытожили специалисты.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть эти страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в блоке экзистенциальной угрозой для Москвы.