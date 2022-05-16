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В Китае рассказали о ловушке, которую НАТО готовит для Финляндии и Швеции - РИА Новости, 17.05.2022
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В Китае рассказали о ловушке, которую НАТО готовит для Финляндии и Швеции
В Китае рассказали о ловушке, которую НАТО готовит для Финляндии и Швеции - РИА Новости, 17.05.2022
В Китае рассказали о ловушке, которую НАТО готовит для Финляндии и Швеции
США загоняют Швецию и Финляндию в капкан, поддерживая их членство в НАТО, пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-16T20:54
2022-05-17T02:03
политика
финляндия
швеция
нато
сша
россия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США загоняют Швецию и Финляндию в капкан, поддерживая их членство в НАТО, пишет китайская газета Global Times.По мнению экспертов, после вступления в Североатлантический альянс две скандинавские страны могут оказаться в американской ловушке и еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.Как считает директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь, включение Швеции и Финляндии в военный блок позволит Штатам использовать их территорию для размещения стратегических вооружений, направленных против России. Однако он уточнил, что ни Стокгольм, ни Хельсинки, ни Москва не собираются эскалировать ситуацию ради американских амбиций. Три восточноевропейских государства настроены решать возникающие между ними вопросы путем переговоров, подытожили специалисты.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть эти страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в блоке экзистенциальной угрозой для Москвы.
https://ria.ru/20220515/nato-1788671766.html
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политика, финляндия, швеция, нато, сша, россия
20:54 16.05.2022 (обновлено: 02:03 17.05.2022)
 
В Китае рассказали о ловушке, которую НАТО готовит для Финляндии и Швеции

Global Times: при вступлении в НАТО Швеция и Финляндия рискуют попасть в ловушку США

© AFP 2022 / Alessandro RampazzoУчения на военной базе Сантахамина в Хельсинки
Учения на военной базе Сантахамина в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo
Учения на военной базе Сантахамина в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США загоняют Швецию и Финляндию в капкан, поддерживая их членство в НАТО, пишет китайская газета Global Times.
По мнению экспертов, после вступления в Североатлантический альянс две скандинавские страны могут оказаться в американской ловушке и еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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Как считает директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь, включение Швеции и Финляндии в военный блок позволит Штатам использовать их территорию для размещения стратегических вооружений, направленных против России. Однако он уточнил, что ни Стокгольм, ни Хельсинки, ни Москва не собираются эскалировать ситуацию ради американских амбиций. Три восточноевропейских государства настроены решать возникающие между ними вопросы путем переговоров, подытожили специалисты.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть эти страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в блоке экзистенциальной угрозой для Москвы.
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