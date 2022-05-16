https://ria.ru/20220516/nato-1788896355.html

Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022

Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО

Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T20:11

2022-05-16T20:11

2022-05-16T22:29

турция

нато

финляндия

швеция

в мире

реджеп тайип эрдоган

фетхуллах гюлен

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg

АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать "да", пусть не обижаются", — сказал турецкий лидер на брифинге в понедельник.По его словам, "Швеция — очаг терроризма, в парламенте у них террористы Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции. — Прим. ред.)". Даже если Стокгольм и Хельсинки сделают антитеррористические заявления, Анкара не может им поверить, добавил Эрдоган.Он также посоветовал делегациям Швеции и Финляндии, которые прибудут в страну в понедельник для переговоров, "не утруждать себя".Как заявляет турецкое руководство, две скандинавские страны не выдают Турции членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана. Из-за этого Анкара не может смотреть на вступление Швеции и Финляндии в НАТО положительно.О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в альянс в Хельсинки и Стокгольме заговорили после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В России неоднократно заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".

https://ria.ru/20220516/nato-1788736268.html

https://ria.ru/20220516/torg-1788870754.html

турция

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, нато, финляндия, швеция, в мире, реджеп тайип эрдоган, фетхуллах гюлен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), рабочая партия курдистана, feto