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Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
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Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО
Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО
Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:11
2022-05-16T22:29
турция
нато
финляндия
швеция
в мире
реджеп тайип эрдоган
фетхуллах гюлен
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать "да", пусть не обижаются", — сказал турецкий лидер на брифинге в понедельник.По его словам, "Швеция — очаг терроризма, в парламенте у них террористы Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции. — Прим. ред.)". Даже если Стокгольм и Хельсинки сделают антитеррористические заявления, Анкара не может им поверить, добавил Эрдоган.Он также посоветовал делегациям Швеции и Финляндии, которые прибудут в страну в понедельник для переговоров, "не утруждать себя".Как заявляет турецкое руководство, две скандинавские страны не выдают Турции членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана. Из-за этого Анкара не может смотреть на вступление Швеции и Финляндии в НАТО положительно.О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в альянс в Хельсинки и Стокгольме заговорили после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В России неоднократно заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".
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турция, нато, финляндия, швеция, в мире, реджеп тайип эрдоган, фетхуллах гюлен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), рабочая партия курдистана, feto
20:11 16.05.2022 (обновлено: 22:29 16.05.2022)
 
Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган заявил, что Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать "да", пусть не обижаются", — сказал турецкий лидер на брифинге в понедельник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 09:49
Турция учтет свои интересы по вопросу расширения НАТО, считает эксперт
По его словам, "Швеция — очаг терроризма, в парламенте у них террористы Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции. — Прим. ред.)". Даже если Стокгольм и Хельсинки сделают антитеррористические заявления, Анкара не может им поверить, добавил Эрдоган.
Он также посоветовал делегациям Швеции и Финляндии, которые прибудут в страну в понедельник для переговоров, "не утруждать себя".
Как заявляет турецкое руководство, две скандинавские страны не выдают Турции членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана. Из-за этого Анкара не может смотреть на вступление Швеции и Финляндии в НАТО положительно.
О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в альянс в Хельсинки и Стокгольме заговорили после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В России неоднократно заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 18:07
Премьер Греции назвал торг по членству Швеции и Финляндии в НАТО неуместным
 
ТурцияНАТОФинляндияШвецияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганФетхуллах ГюленДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Рабочая партия КурдистанаFETO
 
 
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