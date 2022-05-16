https://ria.ru/20220516/nato-1788896355.html
Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО
Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО
Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:11
2022-05-16T20:11
2022-05-16T22:29
турция
нато
финляндия
швеция
в мире
реджеп тайип эрдоган
фетхуллах гюлен
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg
АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать "да", пусть не обижаются", — сказал турецкий лидер на брифинге в понедельник.По его словам, "Швеция — очаг терроризма, в парламенте у них террористы Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции. — Прим. ред.)". Даже если Стокгольм и Хельсинки сделают антитеррористические заявления, Анкара не может им поверить, добавил Эрдоган.Он также посоветовал делегациям Швеции и Финляндии, которые прибудут в страну в понедельник для переговоров, "не утруждать себя".Как заявляет турецкое руководство, две скандинавские страны не выдают Турции членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана. Из-за этого Анкара не может смотреть на вступление Швеции и Финляндии в НАТО положительно.О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в альянс в Хельсинки и Стокгольме заговорили после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В России неоднократно заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".
https://ria.ru/20220516/nato-1788736268.html
https://ria.ru/20220516/torg-1788870754.html
турция
финляндия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_285:0:2845:1920_1920x0_80_0_0_8370d2a4473845aa5c23eab9b6e8b88d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, нато, финляндия, швеция, в мире, реджеп тайип эрдоган, фетхуллах гюлен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), рабочая партия курдистана, feto
20:11 16.05.2022 (обновлено: 22:29 16.05.2022)
Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО
Эрдоган заявил, что Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО