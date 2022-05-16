https://ria.ru/20220516/nato-1788853914.html

Расширение НАТО приведет к нарастанию напряженности, заявил генсек ОДКБ

Расширение НАТО приведет к нарастанию напряженности, заявил генсек ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2022

Расширение НАТО приведет к нарастанию напряженности, заявил генсек ОДКБ

Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции приведет к росту напряженности в регионе, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:14

2022-05-16T17:14

2022-05-16T17:50

в мире

нато

россия

одкб

станислав зась

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции приведет к росту напряженности в регионе, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась."К сожалению, если мы раньше говорили о милитаризации Восточно-европейского региона, то сейчас это будет касаться и Северной Европы. Поэтому трудно сказать, чем это все закончится, но одно очевидно, что те шаги блока НАТО, они приведут к нарастанию напряженности в Европе", - сказал Зась на пресс-конференции по итогам саммита государств-членов Организации договора о коллективной безопасности.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220509/nato-1787593633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, россия, одкб, станислав зась