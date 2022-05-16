https://ria.ru/20220516/nato-1788788807.html
"Это будет позор": турки призвали не пускать Швецию и Финляндию в НАТО
"Это будет позор": турки призвали не пускать Швецию и Финляндию в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
"Это будет позор": турки призвали не пускать Швецию и Финляндию в НАТО
Читатели турецкого издания Haber7 резко негативно отреагировали на новость об официальном решении Швеции и Финляндии подать заявки на вступление в НАТО. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:29
2022-05-16T13:29
2022-05-16T13:56
в мире
реджеп тайип эрдоган
саули ниинисте
магдалена андерссон
швеция
финляндия
турция
нато
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко негативно отреагировали на новость об официальном решении Швеции и Финляндии подать заявки на вступление в НАТО.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вступления этих стран в альянс и пока не может смотреть на него положительно. В ответ финский лидер Саули Ниинистё выразил готовность встретиться с Эрдоганом для решения всех имеющихся вопросов, а Швеция, в свою очередь, намерена отправить делегацию в Анкару для обсуждения заявки.Многие пользователи усомнились в необходимости таких союзников, а некоторые призвали запретить Хельсинки и Стокгольму вступать в альянс."Не нужно одобрять присоединение этих стран к НАТО, не получив членства в ЕС..." — считает другой комментатор."Пока военный конфликт (на Украине. — Прим. ред.) не закончится, нужно накладывать вето. В противном случае это будет подливанием масла в огонь", — выразил мнение Эрдал Т."Если Турция поддержит членство Швеции, это будет позором", — подчеркнул Конья."Поезжайте уговаривать куда-нибудь еще", — написал Мево5."Как приедут, так и уедут... Напрасно и бессмысленно..." — считает Орхан0708."Однозначно нужно твердо стоять на своем. Предадут в тот же момент, когда станут членами НАТО", — подытожили читатели.В воскресенье правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции объявила о решении подать заявку на членство в НАТО. Там отметили, что в случае ее одобрения Стокгольм выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории страны. Финляндия также официально решила вступить в военный блок. По информации СМИ, письма-заявки обе страны направят одновременно.О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в альянс в Хельсинки и Стокгольме заговорили после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В России неоднократно заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220516/nato-1788781213.html
https://ria.ru/20220516/shvetsiya-1788715828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, саули ниинисте, магдалена андерссон, швеция, финляндия, турция, нато, евросоюз
13:29 16.05.2022 (обновлено: 13:56 16.05.2022)
"Это будет позор": турки призвали не пускать Швецию и Финляндию в НАТО
Читатели Haber7 призвали Турцию наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Читатели турецкого издания Haber7
резко негативно отреагировали на новость об официальном решении Швеции и Финляндии подать заявки на вступление в НАТО.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявил, что следит за процессом вступления этих стран в альянс и пока не может смотреть на него положительно. В ответ финский лидер Саули Ниинистё
выразил готовность встретиться с Эрдоганом для решения всех имеющихся вопросов, а Швеция, в свою очередь, намерена отправить делегацию в Анкару для обсуждения заявки.
Многие пользователи усомнились в необходимости таких союзников, а некоторые призвали запретить Хельсинки и Стокгольму вступать в альянс.
"Русофобия принимает серьезный оборот", — отметил один из читателей.
"Не нужно одобрять присоединение этих стран к НАТО
, не получив членства в ЕС
..." — считает другой комментатор.
"Пока военный конфликт (на Украине
. — Прим. ред.) не закончится, нужно накладывать вето. В противном случае это будет подливанием масла в огонь", — выразил мнение Эрдал Т.
"Если Турция поддержит членство Швеции, это будет позором", — подчеркнул Конья.
"Поезжайте уговаривать куда-нибудь еще", — написал Мево5.
"Всего только пару дней назад вы угрожали применить санкции", — напомнил Недим.
"Как приедут, так и уедут... Напрасно и бессмысленно..." — считает Орхан0708.
"Однозначно нужно твердо стоять на своем. Предадут в тот же момент, когда станут членами НАТО", — подытожили читатели.
В воскресенье правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции объявила о решении подать заявку на членство в НАТО. Там отметили, что в случае ее одобрения Стокгольм выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории страны. Финляндия также официально решила вступить в военный блок. По информации СМИ, письма-заявки обе страны направят одновременно.
О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в альянс в Хельсинки и Стокгольме заговорили после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В России неоднократно заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>