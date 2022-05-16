https://ria.ru/20220516/nato-1788736268.html

Турция учтет свои интересы по вопросу расширения НАТО, считает эксперт

Турция учтет свои интересы по вопросу расширения НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 16.05.2022

Турция учтет свои интересы по вопросу расширения НАТО, считает эксперт

Приоритетом для Турции в вопросе членства Финляндии и Швеции в НАТО будут свои интересы, позиция Анкары призвана укрепить прямой контакт с администрацией... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:49

2022-05-16T09:49

2022-05-16T09:49

в мире

швеция

финляндия

турция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589218520_0:27:2274:1306_1920x0_80_0_0_fcb824080b03c3b0dd21845bdac3182a.jpg

АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Приоритетом для Турции в вопросе членства Финляндии и Швеции в НАТО будут свои интересы, позиция Анкары призвана укрепить прямой контакт с администрацией президента США Джо Байдена, считает турецкий аналитик Ялчын Йылмаз.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, говорил ранее президент Тайип Эрдоган. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отмечал, что Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по вопросам, беспокоящим Анкару."Если искать ответ на вопрос, какую позицию займет Турция в процессе членства Финляндии и Швеции в НАТО, то Анкара будет принимать решения, расставляя приоритеты в своих интересах, как и другие акторы. Каким образом членство обеих стран станет решением с точки зрения риска глобальной войны — отдельная тема для обсуждения", - пишет аналитик в своей колонке в газете Star.Эксперт напомнил, что "Анкара требует от членов ЕС и НАТО прекратить поддержку террористических организаций, таких как РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана - ред.), в качестве предварительного условия"."Однако позиция призвана укрепить прямой контакт с администрацией Байдена и растопить лед. В то время как поставки американских истребителей F-16 могут только наладить отношения, новые члены в НАТО могут создать платформу, на которой Турция сможет легко защищать свои тезисы", - считает аналитик.По его словам, в Анкаре "отчетливо видят, что никто не предпринимает усилий для прекращения украинского кризиса, даже если Турция решит свои проблемы с администрацией США".В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220516/shvetsiya-1788730324.html

швеция

финляндия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, финляндия, турция, нато