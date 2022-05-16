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Россия не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 16.05.2022
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Россия не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Рябков
Россия не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 16.05.2022
Россия не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Рябков
Россия не будет просто мириться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, призвав Запад не испытывать РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:48
2022-05-16T12:16
в мире
магдалена андерссон
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
швеция
финляндия
россия
нато
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия не будет просто мириться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, призвав Запад не испытывать иллюзий по этому поводу."Общий уровень военной напряженности возрастет, а предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации", — подчеркнул дипломат.Замглавы МИД уточнил: вся ситуация — это ошибка руководства Швеции и Финляндии с далеко идущими последствиями, она демонстрирует уровень лиц, принимающих решения в этих странах.Он добавил: как именно Россия станет обеспечивать свою безопасность после изменения общей конфигурации НАТО — это отдельный вопрос. Его решение будет зависеть от того, к каким конкретным последствиям приведет присоединение двух стран к Североатлантическому альянсу.Накануне правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. Подчеркивается, что Стокгольм в случае одобрения выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории страны. Премьер Магдалена Андерссон отметила, что вступление в альянс положительно скажется на безопасности государства и шведского народа.Финляндия в воскресенье также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, письма-заявки обе страны направят одновременно.О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО в Хельсинки и Стокгольме заговорили после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что там будут рады видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечат им возможность быстрого вступления.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он сообщил, что в Кремле не считают вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
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в мире, магдалена андерссон, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, россия, нато
09:48 16.05.2022 (обновлено: 12:16 16.05.2022)
 
Россия не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия не смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия не будет просто мириться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, призвав Запад не испытывать иллюзий по этому поводу.
"Общий уровень военной напряженности возрастет, а предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации", — подчеркнул дипломат.
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
08:00
Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
Замглавы МИД уточнил: вся ситуация — это ошибка руководства Швеции и Финляндии с далеко идущими последствиями, она демонстрирует уровень лиц, принимающих решения в этих странах.

"Мы смотрим на ситуацию в совокупности. Ситуация, конечно же, радикально меняется в свете происходящего. В последнее время комментарии были сделаны с нашей стороны на разных уровнях. Все это — отражение абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире политикоформирующими кругами на Западе и, в частности, в странах Северной Европы. То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно", — продолжил Рябков.

Он добавил: как именно Россия станет обеспечивать свою безопасность после изменения общей конфигурации НАТО — это отдельный вопрос. Его решение будет зависеть от того, к каким конкретным последствиям приведет присоединение двух стран к Североатлантическому альянсу.
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
09:03В мире
Лидер оппозиции в Швеции объяснила, почему стране не нужно вступать в НАТО
Накануне правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. Подчеркивается, что Стокгольм в случае одобрения выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории страны. Премьер Магдалена Андерссон отметила, что вступление в альянс положительно скажется на безопасности государства и шведского народа.
Финляндия в воскресенье также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, письма-заявки обе страны направят одновременно.
О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО в Хельсинки и Стокгольме заговорили после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что там будут рады видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечат им возможность быстрого вступления.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он сообщил, что в Кремле не считают вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества.
Пресс-конференция главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время встречи альянса в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 18:06
Швеция и Финляндия де-факто уже входят в НАТО, заявила глава МИД ФРГ
 
В миреМагдалена АндерссонЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ШвецияФинляндияРоссияНАТО
 
 
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