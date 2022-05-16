09:48 16.05.2022 (обновлено: 12:16 16.05.2022)
Россия не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия не смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия не будет просто мириться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, призвав Запад не испытывать иллюзий по этому поводу.
"Общий уровень военной напряженности возрастет, а предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации", — подчеркнул дипломат.
"Мы смотрим на ситуацию в совокупности. Ситуация, конечно же, радикально меняется в свете происходящего. В последнее время комментарии были сделаны с нашей стороны на разных уровнях. Все это — отражение абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире политикоформирующими кругами на Западе и, в частности, в странах Северной Европы. То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно", — продолжил Рябков.
Накануне правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. Подчеркивается, что Стокгольм в случае одобрения выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории страны. Премьер Магдалена Андерссон отметила, что вступление в альянс положительно скажется на безопасности государства и шведского народа.
Финляндия в воскресенье также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, письма-заявки обе страны направят одновременно.
О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО в Хельсинки и Стокгольме заговорили после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что там будут рады видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечат им возможность быстрого вступления.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он сообщил, что в Кремле не считают вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества.