https://ria.ru/20220516/nato-1788736183.html

Россия не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Рябков

Россия не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 16.05.2022

Россия не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Рябков

Россия не будет просто мириться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, призвав Запад не испытывать РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:48

2022-05-16T09:48

2022-05-16T12:16

в мире

магдалена андерссон

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

швеция

финляндия

россия

нато

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия не будет просто мириться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, призвав Запад не испытывать иллюзий по этому поводу."Общий уровень военной напряженности возрастет, а предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации", — подчеркнул дипломат.Замглавы МИД уточнил: вся ситуация — это ошибка руководства Швеции и Финляндии с далеко идущими последствиями, она демонстрирует уровень лиц, принимающих решения в этих странах.Он добавил: как именно Россия станет обеспечивать свою безопасность после изменения общей конфигурации НАТО — это отдельный вопрос. Его решение будет зависеть от того, к каким конкретным последствиям приведет присоединение двух стран к Североатлантическому альянсу.Накануне правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. Подчеркивается, что Стокгольм в случае одобрения выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории страны. Премьер Магдалена Андерссон отметила, что вступление в альянс положительно скажется на безопасности государства и шведского народа.Финляндия в воскресенье также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, письма-заявки обе страны направят одновременно.О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО в Хельсинки и Стокгольме заговорили после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что там будут рады видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечат им возможность быстрого вступления.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он сообщил, что в Кремле не считают вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220516/shvetsiya-1788730324.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788682025.html

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Дарья Буймова

в мире, магдалена андерссон, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, россия, нато