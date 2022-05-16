https://ria.ru/20220516/likhoradka-1788882539.html

Неизвестная лихорадка: чем заразились более миллиона жителей КНДР

Неизвестная лихорадка: чем заразились более миллиона жителей КНДР - РИА Новости, 16.05.2022

Неизвестная лихорадка: чем заразились более миллиона жителей КНДР

Лихорадку, охватившую Северную Корею, скорее всего, вызвал омикрон-штамм коронавируса, считают специалисты. Неопределенность ситуации связана с отсутствием... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:38

2022-05-16T19:38

2022-05-16T20:15

наука

биология

здоровье

коронавирус covid-19

кндр (северная корея)

южная корея

ким чен ын

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788875199_0:49:3087:1785_1920x0_80_0_0_c48eda8d3671584833182e3e9a80870c.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Лихорадку, охватившую Северную Корею, скорее всего, вызвал омикрон-штамм коронавируса, считают специалисты. Неопределенность ситуации связана с отсутствием достоверной информации и нехваткой результатов тестирования."Таинственная лихорадка"В Северной Корее до сих пор не подтверждали ни одного случая COVID-19, хотя иностранные аналитики считают, что вирус там распространялся с марта 2020-го. Лишь 12 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о первом заболевшем — с вариантом BA.2 омикрон-штамма SARS-CoV-2, который еще называют "стелс-омикроном", потому что стандартные ПЦР-тесты его не идентифицируют.Спустя сутки стало известно, что в стране как минимум 18 тысяч человек с COVID-19, шестеро умерли. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию. Ким Чен Ын созвал экстренное заседание Политбюро Трудовой партии Кореи. На нем раскритиковали действовавшие до этого антипандемические меры и решение ввести "максимально чрезвычайный" карантин, подразумевающий общенациональный локдаун и пограничные ограничения."Распространение этого зловредного инфекционного заболевания в нашей стране можно назвать крупнейшим потрясением за всю ее историю", — передает ЦТАК слова Ким Чен Ына.Вскоре выяснилось и то, что с конца апреля примерно у 350 тысяч корейцев возникли симптомы "неизвестной лихорадки": повышенная температура, кашель, насморк. По данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, за сутки с 13 по 14 мая выявили 296 тысяч "пациентов с повышенной температурой". На следующий день — еще 392 тысячи. Всего заболели более 1,2 миллиона человек, 50 скончались."Не подчиняется идеологии"По мнению специалистов, и симптомы, и динамика заболеваемости, и соотношение легких и тяжелых случаев указывают на то, что в Северной Корее распространяется омикрон-штамм коронавируса. Но сколько именно пациентов с COVID-19, неясно. По данным ВОЗ, в стране с населением 25 миллионов человек к 31 марта сделали чуть больше 64 тысяч ПЦР-тестов. В международной базе данных геномов вирусов GISAID вообще нет ни одного образца из КНДР.Не было там и вакцинации. Северная Корея отказалась принять миллионы доз, предложенных в рамках глобальной программы COVAX. В Пхеньяне объяснили, что в стране заболевших нет, а граница надежно закрыта."Думаю, это банальный ковид, — говорит заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова профессор Владимир Никифоров. — У профессионалов здесь вопросов нет. Единственно, что еще может быть с учетом региона и времени года, — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которую вызывает ортохантавирус. Прекрасно изученная болезнь, в Южной Корее от нее есть вакцина. Но там совершенно другие симптомы. С такой скоростью распространяется только омикрон-штамм, и низкая смертность для него характерна. Просто корейцы долго держали страну закрытой и думали, что он к ним не просочится. Однако инфекция не подчиняется идеологии".Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова подтверждает, что с 99-процентной вероятностью это ковид."Если во всем мире пандемия, а потом в одной стране, где до этого из-за изоляции не было заболевших и не проводили вакцинацию, вдруг резкая вспышка, вывод очевиден, — отмечает она. — И скорее всего, это тот же штамм, что и везде сейчас, а не какой-то новый. А столь быстрое распространение — следствие воздействия на нетронутую иммунную систему людей, не встречавшихся ранее с коронавирусом".Генетик из США Дмитрий Прусс полагает, что это вариант BA.2 омикрона, поскольку именно о нем сообщили сами корейцы. "Его вспышки были и в Южной Корее, и в пограничной китайской провинции Гирин, и в Приморье", — уточняет ученый.На то, что неизвестная лихорадка в КНДР связана с COVID-19, указывают и специалисты Роспотребнадзора. С января Северная Корея открыла границы с Китаем. Кроме того, были массовые мероприятия без масочного режима, что могло поспособствовать распространению болезни воздушно-капельным путем, отметили в Российском научно-исследовательском противочумном институте "Микроб".Речь идет о праздновании 15 апреля Дня Солнца — 108-летней годовщины основателя республики Ким Ир Сена — и крупном военном параде в честь 90-летия Вооруженных сил КНДР, который состоялся 25 апреля.Осталось признатьВсемирная организация здравоохранения, обеспокоенная вспышкой коронавируса в КНДР, выразила готовность предоставить лекарства и системы тестирования. Южная Корея, несмотря на отсутствие официальных двусторонних отношений между странами, тоже хочет помочь вакцинами, масками и тестовыми наборами, а также поделиться опытом борьбы с вирусом."Если власти Северной Кореи согласятся, мы окажем любую поддержку, будь то лекарства, вакцины от COVID-19, медицинское оборудование или медицинский персонал", — приводятся в сообщении агентства Рёнхап слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.В Сеуле считают, что ситуация в Северной Корее намного серьезнее, чем это признают власти КНДР. При этом в Пхеньяне пока не спешат принимать чью-либо помощь и не подтверждают, что "неизвестная лихорадка" и есть COVID-19.

https://ria.ru/20220516/kndr-1788720180.html

https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788852975.html

https://ria.ru/20220516/lokdaun-1788777190.html

кндр (северная корея)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, коронавирус covid-19, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын