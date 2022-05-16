https://ria.ru/20220516/lenoblast-1788818723.html

Бюджет Ленобласти получил около 1 миллиарда рублей за использование лесов

Бюджет Ленобласти получил около 1 миллиарда рублей за использование лесов - РИА Новости, 16.05.2022

Бюджет Ленобласти получил около 1 миллиарда рублей за использование лесов

За четыре месяца текущего года бюджет Ленинградской области получил почти один миллиард рублей за счет оплаты за использование лесов региона, сообщил РИА... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:14

2022-05-16T15:14

2022-05-16T15:14

ленинградская область

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. За четыре месяца текущего года бюджет Ленинградской области получил почти один миллиард рублей за счет оплаты за использование лесов региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, область занимает лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе по поступлению средств от платы за использование лесов в федеральный бюджет. Этому способствует, в частности, и работа с недоимщиками, которую ведет комитет по природным ресурсам Ленинградской области совместно с районными лесничествами и службой судебных приставов."В апреле задолженность арендаторов леса по платежам в бюджет сократилась более чем на 15 процентов, с недобросовестных арендаторов лесных участков взыскано 26,7 миллиона рублей", — уточнил собеседник агентства отметив, что важным фактором стало наличие в регионе публичного реестра неплательщиков, в который сейчас внесено 12 предприятий.Также в обладминистрации отметили, что с начала 2022 года арендаторам направлено 395 досудебных претензий, в суды ушло 34 исковых заявления, расторгнуто три договора аренды лесных участков, возбуждено 76 исполнительных производств по взысканию недоимки на общую сумму 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220505/prichal-1787001759.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

деньги