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Бюджет Ленобласти получил около 1 миллиарда рублей за использование лесов - РИА Новости, 16.05.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220516/lenoblast-1788818723.html
Бюджет Ленобласти получил около 1 миллиарда рублей за использование лесов
Бюджет Ленобласти получил около 1 миллиарда рублей за использование лесов - РИА Новости, 16.05.2022
Бюджет Ленобласти получил около 1 миллиарда рублей за использование лесов
За четыре месяца текущего года бюджет Ленинградской области получил почти один миллиард рублей за счет оплаты за использование лесов региона, сообщил РИА... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:14
2022-05-16T15:14
ленинградская область
деньги
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. За четыре месяца текущего года бюджет Ленинградской области получил почти один миллиард рублей за счет оплаты за использование лесов региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, область занимает лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе по поступлению средств от платы за использование лесов в федеральный бюджет. Этому способствует, в частности, и работа с недоимщиками, которую ведет комитет по природным ресурсам Ленинградской области совместно с районными лесничествами и службой судебных приставов."В апреле задолженность арендаторов леса по платежам в бюджет сократилась более чем на 15 процентов, с недобросовестных арендаторов лесных участков взыскано 26,7 миллиона рублей", — уточнил собеседник агентства отметив, что важным фактором стало наличие в регионе публичного реестра неплательщиков, в который сейчас внесено 12 предприятий.Также в обладминистрации отметили, что с начала 2022 года арендаторам направлено 395 досудебных претензий, в суды ушло 34 исковых заявления, расторгнуто три договора аренды лесных участков, возбуждено 76 исполнительных производств по взысканию недоимки на общую сумму 50 миллионов рублей.
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деньги
15:14 16.05.2022
 

Бюджет Ленобласти получил около 1 миллиарда рублей за использование лесов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. За четыре месяца текущего года бюджет Ленинградской области получил почти один миллиард рублей за счет оплаты за использование лесов региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, область занимает лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе по поступлению средств от платы за использование лесов в федеральный бюджет. Этому способствует, в частности, и работа с недоимщиками, которую ведет комитет по природным ресурсам Ленинградской области совместно с районными лесничествами и службой судебных приставов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 14:24Ленинградская область
В Ленобласти открыли новый причал на реке Неве
"В апреле задолженность арендаторов леса по платежам в бюджет сократилась более чем на 15 процентов, с недобросовестных арендаторов лесных участков взыскано 26,7 миллиона рублей", — уточнил собеседник агентства отметив, что важным фактором стало наличие в регионе публичного реестра неплательщиков, в который сейчас внесено 12 предприятий.
Также в обладминистрации отметили, что с начала 2022 года арендаторам направлено 395 досудебных претензий, в суды ушло 34 исковых заявления, расторгнуто три договора аренды лесных участков, возбуждено 76 исполнительных производств по взысканию недоимки на общую сумму 50 миллионов рублей.
 
Ленинградская областьДеньги
 
 
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