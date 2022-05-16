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Заседание высшего совета ЛДПР пройдет в ближайшее время - РИА Новости, 16.05.2022
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Заседание высшего совета ЛДПР пройдет в ближайшее время
Заседание высшего совета ЛДПР пройдет в ближайшее время - РИА Новости, 16.05.2022
Заседание высшего совета ЛДПР пройдет в ближайшее время
Заседание высшего совета ЛДПР, на котором будет назначена дата внеочередного съезда партии, состоится в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:07
2022-05-16T09:07
политика
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Заседание высшего совета ЛДПР, на котором будет назначена дата внеочередного съезда партии, состоится в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов."В центральный аппарат ЛДПР уже начали поступать обращения от координационных советов региональных отделений с просьбой к высшему совету ЛДПР о проведении внеочередного съезда ЛДПР для избрания руководящих органов партии. Заседание высшего совета по этому вопросу состоится в ближайшее время", - сообщили в партии.Также там отметили, что после смерти первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главная задача партии - продолжить укреплять ее силу."Вчера прошли поминки. Основателя ЛДПР Владимира Жириновского с нами больше нет. Но жизнь продолжается. И сейчас наша главная задача - сохранить и преумножить его наследие, вести ЛДПР дальше к новым победам и достижениям", - заявили либерал-демократы.В воскресение врио главы фракции ЛДПР в ГД Леонид Слуцкий на траурной церемонии в память Жириновского заявил, что партия сохранится и продолжит развиваться.
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политика, лдпр, госдума рф
09:07 16.05.2022
 
Заседание высшего совета ЛДПР пройдет в ближайшее время

Заседание высшего совета ЛДПР, где назначат дату съезда партии, пройдет в ближайшее время

© Рамиль СитдиковУчастники съезда партии ЛДПР
Участники съезда партии ЛДПР
© Рамиль Ситдиков
Участники съезда партии ЛДПР . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Заседание высшего совета ЛДПР, на котором будет назначена дата внеочередного съезда партии, состоится в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов.
"В центральный аппарат ЛДПР уже начали поступать обращения от координационных советов региональных отделений с просьбой к высшему совету ЛДПР о проведении внеочередного съезда ЛДПР для избрания руководящих органов партии. Заседание высшего совета по этому вопросу состоится в ближайшее время", - сообщили в партии.
Также там отметили, что после смерти первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главная задача партии - продолжить укреплять ее силу.
"Вчера прошли поминки. Основателя ЛДПР Владимира Жириновского с нами больше нет. Но жизнь продолжается. И сейчас наша главная задача - сохранить и преумножить его наследие, вести ЛДПР дальше к новым победам и достижениям", - заявили либерал-демократы.
В воскресение врио главы фракции ЛДПР в ГД Леонид Слуцкий на траурной церемонии в память Жириновского заявил, что партия сохранится и продолжит развиваться.
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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