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Дегтярев готов разместить федеральную штаб-квартиру ЛДПР в Хабаровске - РИА Новости, 16.05.2022
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Дегтярев готов разместить федеральную штаб-квартиру ЛДПР в Хабаровске
Дегтярев готов разместить федеральную штаб-квартиру ЛДПР в Хабаровске - РИА Новости, 16.05.2022
Дегтярев готов разместить федеральную штаб-квартиру ЛДПР в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о готовности разместить федеральную штаб-квартиру партии либерал-демократов в Хабаровске, для этого уже... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T08:45
2022-05-16T08:45
политика
владимир жириновский
хабаровск
россия
екатеринбург
лдпр
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ХАБАРОВСК, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о готовности разместить федеральную штаб-квартиру партии либерал-демократов в Хабаровске, для этого уже готов особняк."Владимир Вольфович не раз говорил о необходимости распределения органов власти по территории нашей необъятной Родины. Были его заявления и о переносе столицы вглубь страны... ЛДПР должна стать проводником идей Жириновского. Центральный аппарат ЛДПР, Высший совет партии могли бы переехать на Восток. В Нижний-Новгород, Екатеринбург, Красноярск или Хабаровск... У нас в Хабаровске уже готов особняк для федеральной штаб-квартиры ЛДПР, готова и супер-современная телестудия ЛДПР-ТВ для вещания на всю Россию и зарубежье", - написал Дегтярев в Telegram.Глава региона отметил, что Хабаровск - "уже де-факто является столицей ЛДПР в России". Он пояснил, что губернатор избран от ЛДПР и является руководителем ЛДПР в регионе, большинство в законодательной думе края принадлежит партии, мэр Комсомольска-на-Амуре и большинство депутатов местной думы также - члены ЛДПР, крупнейшая фракция в гордуме Хабаровска, аналогично, члены партии.Лидер партии Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76 году после продолжительной болезни, был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище. В воскресенье, коллеги, родственники и однопартийцы посетили погост и почтили память руководителя ЛДПР на 40 дней после его смерти.
https://ria.ru/20220515/ldpr-1788630488.html
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политика, владимир жириновский, хабаровск, россия, екатеринбург, лдпр
08:45 16.05.2022
 
Дегтярев готов разместить федеральную штаб-квартиру ЛДПР в Хабаровске

Губернатор Дегтярев готов разместить федеральную штаб-квартиру ЛДПР в Хабаровске

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о готовности разместить федеральную штаб-квартиру партии либерал-демократов в Хабаровске, для этого уже готов особняк.
"Владимир Вольфович не раз говорил о необходимости распределения органов власти по территории нашей необъятной Родины. Были его заявления и о переносе столицы вглубь страны... ЛДПР должна стать проводником идей Жириновского. Центральный аппарат ЛДПР, Высший совет партии могли бы переехать на Восток. В Нижний-Новгород, Екатеринбург, Красноярск или Хабаровск... У нас в Хабаровске уже готов особняк для федеральной штаб-квартиры ЛДПР, готова и супер-современная телестудия ЛДПР-ТВ для вещания на всю Россию и зарубежье", - написал Дегтярев в Telegram.
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Глава региона отметил, что Хабаровск - "уже де-факто является столицей ЛДПР в России". Он пояснил, что губернатор избран от ЛДПР и является руководителем ЛДПР в регионе, большинство в законодательной думе края принадлежит партии, мэр Комсомольска-на-Амуре и большинство депутатов местной думы также - члены ЛДПР, крупнейшая фракция в гордуме Хабаровска, аналогично, члены партии.
"В Москве останется работать фракция ЛДПР в Госдуме, сенаторы России, члены ЛДПР, а также член Центральной избирательной комиссии от ЛДПР (кстати, наш представитель в ЦИК курирует ДФО). Для взаимодействия с органами федеральной государственной власти целесообразно создать Управление Центрального аппарата ЛДПР по Москве. В 21 веке, особенно в ковидное и пост-ковидное время с развитием современных средств связи, локация имеет всё меньшее значение. ЛДПР - это партия регионов России", - резюмировал Дегтярев.
Лидер партии Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76 году после продолжительной болезни, был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище. В воскресенье, коллеги, родственники и однопартийцы посетили погост и почтили память руководителя ЛДПР на 40 дней после его смерти.
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