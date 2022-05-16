https://ria.ru/20220516/ldpr-1788729083.html

Дегтярев готов разместить федеральную штаб-квартиру ЛДПР в Хабаровске

Дегтярев готов разместить федеральную штаб-квартиру ЛДПР в Хабаровске - РИА Новости, 16.05.2022

Дегтярев готов разместить федеральную штаб-квартиру ЛДПР в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о готовности разместить федеральную штаб-квартиру партии либерал-демократов в Хабаровске, для этого уже... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:45

2022-05-16T08:45

2022-05-16T08:45

политика

владимир жириновский

хабаровск

россия

екатеринбург

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751580707_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_282a71b6643249c465d52bcfc5dd2560.jpg

ХАБАРОВСК, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о готовности разместить федеральную штаб-квартиру партии либерал-демократов в Хабаровске, для этого уже готов особняк."Владимир Вольфович не раз говорил о необходимости распределения органов власти по территории нашей необъятной Родины. Были его заявления и о переносе столицы вглубь страны... ЛДПР должна стать проводником идей Жириновского. Центральный аппарат ЛДПР, Высший совет партии могли бы переехать на Восток. В Нижний-Новгород, Екатеринбург, Красноярск или Хабаровск... У нас в Хабаровске уже готов особняк для федеральной штаб-квартиры ЛДПР, готова и супер-современная телестудия ЛДПР-ТВ для вещания на всю Россию и зарубежье", - написал Дегтярев в Telegram.Глава региона отметил, что Хабаровск - "уже де-факто является столицей ЛДПР в России". Он пояснил, что губернатор избран от ЛДПР и является руководителем ЛДПР в регионе, большинство в законодательной думе края принадлежит партии, мэр Комсомольска-на-Амуре и большинство депутатов местной думы также - члены ЛДПР, крупнейшая фракция в гордуме Хабаровска, аналогично, члены партии.Лидер партии Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76 году после продолжительной болезни, был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище. В воскресенье, коллеги, родственники и однопартийцы посетили погост и почтили память руководителя ЛДПР на 40 дней после его смерти.

https://ria.ru/20220515/ldpr-1788630488.html

https://ria.ru/20220516/sherin-1788728666.html

хабаровск

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир жириновский, хабаровск, россия, екатеринбург, лдпр