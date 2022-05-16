https://ria.ru/20220516/koreya-1788720656.html

Президент Южной Кореи заявил о готовности отправить лекарства в КНДР

Президент Южной Кореи заявил о готовности отправить лекарства в КНДР - РИА Новости, 16.05.2022

Президент Южной Кореи заявил о готовности отправить лекарства в КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил в понедельник, что приложит все усилия для оказания помощи Северной Корее в связи с массовым распространением лихорадки, РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T05:09

2022-05-16T05:09

2022-05-16T05:10

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 16 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил в понедельник, что приложит все усилия для оказания помощи Северной Корее в связи с массовым распространением лихорадки, предположительно коронавируса, в том числе отправит вакцины и другие необходимые медицинские товары, если Пхеньян согласится принять их, передает агентство Рёнхап.Как отметил Юн Сок Ёль, он не раз заявлял, что будет "держать дверь открытой" для оказания гуманитарной помощи Северной Корее вне зависимости от политической и военной ситуации в межкорейских отношениях.Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более 1,2 миллиона человек, 50 скончались.

https://ria.ru/20220516/apteki-1788716735.html

южная корея

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

в мире, южная корея, кндр (северная корея)