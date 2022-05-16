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Президент Южной Кореи заявил о готовности отправить лекарства в КНДР - РИА Новости, 16.05.2022
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Президент Южной Кореи заявил о готовности отправить лекарства в КНДР
Президент Южной Кореи заявил о готовности отправить лекарства в КНДР - РИА Новости, 16.05.2022
Президент Южной Кореи заявил о готовности отправить лекарства в КНДР
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил в понедельник, что приложит все усилия для оказания помощи Северной Корее в связи с массовым распространением лихорадки, РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T05:09
2022-05-16T05:10
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 16 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил в понедельник, что приложит все усилия для оказания помощи Северной Корее в связи с массовым распространением лихорадки, предположительно коронавируса, в том числе отправит вакцины и другие необходимые медицинские товары, если Пхеньян согласится принять их, передает агентство Рёнхап.Как отметил Юн Сок Ёль, он не раз заявлял, что будет "держать дверь открытой" для оказания гуманитарной помощи Северной Корее вне зависимости от политической и военной ситуации в межкорейских отношениях.Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более 1,2 миллиона человек, 50 скончались.
https://ria.ru/20220516/apteki-1788716735.html
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
05:09 16.05.2022 (обновлено: 05:10 16.05.2022)
 
Президент Южной Кореи заявил о готовности отправить лекарства в КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил о готовности отправить лекарства и врачей в КНДР

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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СЕУЛ, 16 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил в понедельник, что приложит все усилия для оказания помощи Северной Корее в связи с массовым распространением лихорадки, предположительно коронавируса, в том числе отправит вакцины и другие необходимые медицинские товары, если Пхеньян согласится принять их, передает агентство Рёнхап.
"Если власти Северной Кореи согласятся, мы, не жалея, отправим необходимую помощь, включая лекарства, в том числе вакцины от COVID-19, медицинское оборудование и медицинский персонал… Мы не должны сдерживаться в оказании необходимой помощи северокорейскому народу, который подвергается угрозе коронавируса", - заявил президент.
Как отметил Юн Сок Ёль, он не раз заявлял, что будет "держать дверь открытой" для оказания гуманитарной помощи Северной Корее вне зависимости от политической и военной ситуации в межкорейских отношениях.
Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более 1,2 миллиона человек, 50 скончались.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
02:04Распространение коронавируса
Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для поставок лекарств в аптеки
 
В миреЮжная КореяКНДР (Северная Корея)
 
 
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