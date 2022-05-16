05:09 16.05.2022 (обновлено: 05:10 16.05.2022)
Президент Южной Кореи заявил о готовности отправить лекарства в КНДР
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил о готовности отправить лекарства и врачей в КНДР
© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
СЕУЛ, 16 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил в понедельник, что приложит все усилия для оказания помощи Северной Корее в связи с массовым распространением лихорадки, предположительно коронавируса, в том числе отправит вакцины и другие необходимые медицинские товары, если Пхеньян согласится принять их, передает агентство Рёнхап.
"Если власти Северной Кореи согласятся, мы, не жалея, отправим необходимую помощь, включая лекарства, в том числе вакцины от COVID-19, медицинское оборудование и медицинский персонал… Мы не должны сдерживаться в оказании необходимой помощи северокорейскому народу, который подвергается угрозе коронавируса", - заявил президент.
Как отметил Юн Сок Ёль, он не раз заявлял, что будет "держать дверь открытой" для оказания гуманитарной помощи Северной Корее вне зависимости от политической и военной ситуации в межкорейских отношениях.
Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более 1,2 миллиона человек, 50 скончались.