https://ria.ru/20220516/konsulstva-1788915932.html

Латвия закрыла генконсульство в Санкт-Петербурге и консульство в Пскове

Латвия закрыла генконсульство в Санкт-Петербурге и консульство в Пскове - РИА Новости, 16.05.2022

Латвия закрыла генконсульство в Санкт-Петербурге и консульство в Пскове

Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш заявил о прекращении работы генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге и консульства в Пскове. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T23:31

2022-05-16T23:31

2022-05-16T23:32

латвия

санкт-петербург

псков

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш заявил о прекращении работы генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге и консульства в Пскове."С этого дня работа консульства Латвии в Пскове и генерального консульства в Санкт-Петербурге прекращена", - написал Риекстиньш в соцсетях.Посол добавил, что предоставление консульских услуг продолжается в консульском отделе посольства Латвии в Москве.Ранее Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс. Кроме того, Латвия закрыла два российских консульства - в Лиепае и Даугавпилсе и выслала из страны 13 российских дипломатов.В ответ РФ приняла решение выслать трех латвийских дипломатов из посольства в Москве, а также закрыть консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, их сотрудники объявлены в России персонами нон грата.

https://ria.ru/20220513/spisok-1788397045.html

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латвия, санкт-петербург, псков