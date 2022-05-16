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Трутнев призвал ускорить выплаты компенсаций по чартерным программам - РИА Новости, 16.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220516/kompensatsii-1788768932.html
Трутнев призвал ускорить выплаты компенсаций по чартерным программам
Трутнев призвал ускорить выплаты компенсаций по чартерным программам - РИА Новости, 16.05.2022
Трутнев призвал ускорить выплаты компенсаций по чартерным программам
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что необходимо разобраться с системой компенсации Ростуризмом затрат на чартерные программы в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:20
2022-05-16T12:20
туризм
владимир солодов
зарина догузова
владивосток
москва
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мая – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что необходимо разобраться с системой компенсации Ростуризмом затрат на чартерные программы в регионы РФ, в рамках которой средства приходят поздно.В понедельник полпред провел совещание по теме развития туризма на Камчатке."Мы должны поддерживать все возможные формы туризма, которые позволяют гражданам РФ оказаться на Камчатке. Тему чартерных перевозок посмотрели. Проблема в том, что помощь со стороны Ростуризма приходит очень поздно. Сначала осуществляется чартер. Потом долгие месяцы осуществляется рассмотрение документов. К концу года выплачивается компенсация. На мой вопрос, почему так сделано, коллеги ответит не смогли. По сути дела, они иммобилизуют средства инвесторов и затрудняют работу. Мы в этом обязательно разберёмся", - сказал Трутнев журналистам.Глава Камчатки Владимир Солодов отметил, что заявки на первые чартеры в регион уже собраны, "в востребованности сомневаться не приходится".Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российские туроператоры в весенне-летний период запустят новые туристические чартеры, в том числе впервые - на Камчатку. Чартеры на полуостров будут летать не только из Москвы, но и из Владивостока и обратно. Рейсы запустят с 10 июня. Стоимость тура туда на восемь ночей начинается от 55 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220428/subsidii-1786029463.html
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владимир солодов, зарина догузова, владивосток, москва, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество, юрий трутнев, туризм, новости - туризм
12:20 16.05.2022
 
Трутнев призвал ускорить выплаты компенсаций по чартерным программам

Вице-премьер Трутнев призвал ускорить выплаты компенсаций по чартерным программам

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мая – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что необходимо разобраться с системой компенсации Ростуризмом затрат на чартерные программы в регионы РФ, в рамках которой средства приходят поздно.
В понедельник полпред провел совещание по теме развития туризма на Камчатке.
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"Мы должны поддерживать все возможные формы туризма, которые позволяют гражданам РФ оказаться на Камчатке. Тему чартерных перевозок посмотрели. Проблема в том, что помощь со стороны Ростуризма приходит очень поздно. Сначала осуществляется чартер. Потом долгие месяцы осуществляется рассмотрение документов. К концу года выплачивается компенсация. На мой вопрос, почему так сделано, коллеги ответит не смогли. По сути дела, они иммобилизуют средства инвесторов и затрудняют работу. Мы в этом обязательно разберёмся", - сказал Трутнев журналистам.
Глава Камчатки Владимир Солодов отметил, что заявки на первые чартеры в регион уже собраны, "в востребованности сомневаться не приходится".
Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российские туроператоры в весенне-летний период запустят новые туристические чартеры, в том числе впервые - на Камчатку. Чартеры на полуостров будут летать не только из Москвы, но и из Владивостока и обратно. Рейсы запустят с 10 июня. Стоимость тура туда на восемь ночей начинается от 55 тысяч рублей.
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ТуризмВладимир СолодовЗарина ДогузоваВладивостокМоскваРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ОбществоЮрий ТрутневТуризмНовости - Туризм
 
 
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