Трутнев призвал ускорить выплаты компенсаций по чартерным программам
Вице-премьер Трутнев призвал ускорить выплаты компенсаций по чартерным программам
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мая – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что необходимо разобраться с системой компенсации Ростуризмом затрат на чартерные программы в регионы РФ, в рамках которой средства приходят поздно.
В понедельник полпред провел совещание по теме развития туризма на Камчатке.
"Мы должны поддерживать все возможные формы туризма, которые позволяют гражданам РФ оказаться на Камчатке. Тему чартерных перевозок посмотрели. Проблема в том, что помощь со стороны Ростуризма приходит очень поздно. Сначала осуществляется чартер. Потом долгие месяцы осуществляется рассмотрение документов. К концу года выплачивается компенсация. На мой вопрос, почему так сделано, коллеги ответит не смогли. По сути дела, они иммобилизуют средства инвесторов и затрудняют работу. Мы в этом обязательно разберёмся", - сказал Трутнев журналистам.
Глава Камчатки Владимир Солодов отметил, что заявки на первые чартеры в регион уже собраны, "в востребованности сомневаться не приходится".
Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российские туроператоры в весенне-летний период запустят новые туристические чартеры, в том числе впервые - на Камчатку. Чартеры на полуостров будут летать не только из Москвы, но и из Владивостока и обратно. Рейсы запустят с 10 июня. Стоимость тура туда на восемь ночей начинается от 55 тысяч рублей.