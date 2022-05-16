https://ria.ru/20220516/forbes-1788917153.html

Forbes Russia приостанавливает выпуск бумажной версии журнала

Forbes Russia приостанавливает выпуск бумажной версии журнала - РИА Новости, 16.05.2022

Forbes Russia приостанавливает выпуск бумажной версии журнала

Forbes Russia с июня 2022 года временно приостанавливает выпуск бумажной версии журнала из-за выросшей стоимости производства, сообщил РИА Новости директор по... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T23:56

2022-05-16T23:56

2022-05-16T23:57

экономика

технологии

forbes

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Forbes Russia с июня 2022 года временно приостанавливает выпуск бумажной версии журнала из-за выросшей стоимости производства, сообщил РИА Новости директор по развитию Forbes Дмитрий Озман."Forbes Russia временно, с июня 2022 года, приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла", - сказал Озман.По его словам, журнал возобновит выпуск по мере улучшения экономической конъюнктуры. Также АО "АС Рус Медиа" вносит изменения в работу коммерческих служб компании и проектов-сателлитов."В ближайшее время коммерческие подразделения будут выделены в самостоятельные бизнес-юниты, как это реализовано во многих медийных холдингах. Данное решение позволит нам эффективнее приспосабливаться к меняющейся ситуации и оперативнее реагировать на экономические вызовы текущего времени", - пояснил Озман.Отмечается, что сайт и редакция, видео Forbes Russia продолжит деятельность в прежнем режиме.

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, forbes