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Forbes Russia приостанавливает выпуск бумажной версии журнала - РИА Новости, 16.05.2022
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Forbes Russia приостанавливает выпуск бумажной версии журнала
Forbes Russia приостанавливает выпуск бумажной версии журнала - РИА Новости, 16.05.2022
Forbes Russia приостанавливает выпуск бумажной версии журнала
Forbes Russia с июня 2022 года временно приостанавливает выпуск бумажной версии журнала из-за выросшей стоимости производства, сообщил РИА Новости директор по... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T23:56
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экономика
технологии
forbes
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Forbes Russia с июня 2022 года временно приостанавливает выпуск бумажной версии журнала из-за выросшей стоимости производства, сообщил РИА Новости директор по развитию Forbes Дмитрий Озман."Forbes Russia временно, с июня 2022 года, приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла", - сказал Озман.По его словам, журнал возобновит выпуск по мере улучшения экономической конъюнктуры. Также АО "АС Рус Медиа" вносит изменения в работу коммерческих служб компании и проектов-сателлитов."В ближайшее время коммерческие подразделения будут выделены в самостоятельные бизнес-юниты, как это реализовано во многих медийных холдингах. Данное решение позволит нам эффективнее приспосабливаться к меняющейся ситуации и оперативнее реагировать на экономические вызовы текущего времени", - пояснил Озман.Отмечается, что сайт и редакция, видео Forbes Russia продолжит деятельность в прежнем режиме.
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экономика, технологии, forbes
23:56 16.05.2022 (обновлено: 23:57 16.05.2022)
 
Forbes Russia приостанавливает выпуск бумажной версии журнала

Forbes Russia временно приостанавливает выпуск бумажной версии журнала с июня

CC BY 2.0 / Jim Larrison / NYC Business Travel MeetingsВывеска Forbes
Вывеска Forbes - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
CC BY 2.0 / Jim Larrison / NYC Business Travel Meetings
Вывеска Forbes. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Forbes Russia с июня 2022 года временно приостанавливает выпуск бумажной версии журнала из-за выросшей стоимости производства, сообщил РИА Новости директор по развитию Forbes Дмитрий Озман.
"Forbes Russia временно, с июня 2022 года, приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла", - сказал Озман.
По его словам, журнал возобновит выпуск по мере улучшения экономической конъюнктуры. Также АО "АС Рус Медиа" вносит изменения в работу коммерческих служб компании и проектов-сателлитов.
"В ближайшее время коммерческие подразделения будут выделены в самостоятельные бизнес-юниты, как это реализовано во многих медийных холдингах. Данное решение позволит нам эффективнее приспосабливаться к меняющейся ситуации и оперативнее реагировать на экономические вызовы текущего времени", - пояснил Озман.
Отмечается, что сайт и редакция, видео Forbes Russia продолжит деятельность в прежнем режиме.
 
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