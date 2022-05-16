https://ria.ru/20220516/ekovoprosy-1788821277.html

В Ленобласти обсудили эковопросы

В Ленобласти обсудили эковопросы - РИА Новости, 16.05.2022

В Ленобласти обсудили эковопросы

Вопросы реализации в Ленинградской области экологической реформы, в рамках которой к 2024 году будут закрыты мусорные полигоны в регионе, обсудили на встрече... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:21

2022-05-16T15:21

2022-05-16T15:21

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

общество

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Вопросы реализации в Ленинградской области экологической реформы, в рамках которой к 2024 году будут закрыты мусорные полигоны в регионе, обсудили на встрече представители областной исполнительной и законодательной власти, эксперты и региональные операторы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации Ленобласти."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что регион сохраняет за собой ежегодно лидирующие позиции среди других российских регионов по лесовосстановлению, сочетая этот процесс с активным экономическим развитием и строительством инфраструктуры для населенных пунктов, окруженных лесами. Хороших результатов благодаря работе новой экомилиции удалось достичь в развитии экологического контроля, обращения с отходами и оперативного реагирования на обращения неравнодушных ленинградцев. Важный этап реализуется в масштабном переходе региона на новые экологичные методы обращения с отходами с сокращением доли размещения и развитием переработки", — отметили в пресс-службе.В областной администрации добавили, что встреча, длившаяся более трех часов, впервые собрала столь широкий круг участников.

https://ria.ru/20220504/promproizvodstva-1786829018.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, общество, жкх