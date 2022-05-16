Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти обсудили эковопросы - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220516/ekovoprosy-1788821277.html
В Ленобласти обсудили эковопросы
В Ленобласти обсудили эковопросы - РИА Новости, 16.05.2022
В Ленобласти обсудили эковопросы
Вопросы реализации в Ленинградской области экологической реформы, в рамках которой к 2024 году будут закрыты мусорные полигоны в регионе, обсудили на встрече... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:21
2022-05-16T15:21
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
общество
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152923/99/1529239954_0:92:1500:936_1920x0_80_0_0_49c23a569b2dcdf05e871a7401d886d4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Вопросы реализации в Ленинградской области экологической реформы, в рамках которой к 2024 году будут закрыты мусорные полигоны в регионе, обсудили на встрече представители областной исполнительной и законодательной власти, эксперты и региональные операторы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации Ленобласти."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что регион сохраняет за собой ежегодно лидирующие позиции среди других российских регионов по лесовосстановлению, сочетая этот процесс с активным экономическим развитием и строительством инфраструктуры для населенных пунктов, окруженных лесами. Хороших результатов благодаря работе новой экомилиции удалось достичь в развитии экологического контроля, обращения с отходами и оперативного реагирования на обращения неравнодушных ленинградцев. Важный этап реализуется в масштабном переходе региона на новые экологичные методы обращения с отходами с сокращением доли размещения и развитием переработки", — отметили в пресс-службе.В областной администрации добавили, что встреча, длившаяся более трех часов, впервые собрала столь широкий круг участников.
https://ria.ru/20220504/promproizvodstva-1786829018.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152923/99/1529239954_81:0:1414:1000_1920x0_80_0_0_cee8ad58c55d3c37d12e87b0c7c92f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, александр дрозденко, общество, жкх
15:21 16.05.2022
 

В Ленобласти обсудили эковопросы

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевЛесовосстановление
Лесовосстановление - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Лесовосстановление
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Вопросы реализации в Ленинградской области экологической реформы, в рамках которой к 2024 году будут закрыты мусорные полигоны в регионе, обсудили на встрече представители областной исполнительной и законодательной власти, эксперты и региональные операторы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации Ленобласти.
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что регион сохраняет за собой ежегодно лидирующие позиции среди других российских регионов по лесовосстановлению, сочетая этот процесс с активным экономическим развитием и строительством инфраструктуры для населенных пунктов, окруженных лесами. Хороших результатов благодаря работе новой экомилиции удалось достичь в развитии экологического контроля, обращения с отходами и оперативного реагирования на обращения неравнодушных ленинградцев. Важный этап реализуется в масштабном переходе региона на новые экологичные методы обращения с отходами с сокращением доли размещения и развитием переработки", — отметили в пресс-службе.
В областной администрации добавили, что встреча, длившаяся более трех часов, впервые собрала столь широкий круг участников.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 15:59Ленинградская область
Индекс промпроизводства Ленобласти в I квартал 2022 года достиг 105,2%
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоОбществоЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала