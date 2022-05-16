https://ria.ru/20220516/ege-1788792104.html

Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ

Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ - РИА Новости, 16.05.2022

Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ

Ряд противоэпидемических мер во время проведения итоговых экзаменов и ЕГЭ сохраняется – так члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, а ученики... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:45

2022-05-16T13:45

2022-05-16T14:07

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

образование - общество

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ряд противоэпидемических мер во время проведения итоговых экзаменов и ЕГЭ сохраняется – так члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, а ученики приходят на экзамены по определенному расписанию для минимизации контактов, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."Ряд противоэпидемических мер для школьников и преподавателей все еще сохранен: члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, ученики приходят на экзамены по определенному расписанию, чтобы минимизировать контакты", - говорится в сообщении.Кроме того, классы обязательно проветривать и дезинфицировать. Не допускается проведение более одного экзамена в день, уточнили в ведомстве.А вот требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета отменено, также не обязательно рассаживать учеников в шахматном порядке, соблюдая дистанцию в 1,5 метра, отметили в Роспотребнадзоре.

https://sn.ria.ru/20220429/rosobrnadzor-1786101611.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, коронавирус covid-19, социальный навигатор, общество, сн_образование