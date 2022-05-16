https://ria.ru/20220516/ege-1788792104.html
Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ
Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ - РИА Новости, 16.05.2022
Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ
Ряд противоэпидемических мер во время проведения итоговых экзаменов и ЕГЭ сохраняется – так члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, а ученики... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:45
2022-05-16T13:45
2022-05-16T14:07
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
коронавирус covid-19
социальный навигатор
общество
сн_образование
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ряд противоэпидемических мер во время проведения итоговых экзаменов и ЕГЭ сохраняется – так члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, а ученики приходят на экзамены по определенному расписанию для минимизации контактов, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."Ряд противоэпидемических мер для школьников и преподавателей все еще сохранен: члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, ученики приходят на экзамены по определенному расписанию, чтобы минимизировать контакты", - говорится в сообщении.Кроме того, классы обязательно проветривать и дезинфицировать. Не допускается проведение более одного экзамена в день, уточнили в ведомстве.А вот требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета отменено, также не обязательно рассаживать учеников в шахматном порядке, соблюдая дистанцию в 1,5 метра, отметили в Роспотребнадзоре.
https://sn.ria.ru/20220429/rosobrnadzor-1786101611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, коронавирус covid-19, социальный навигатор, общество, сн_образование
13:45 16.05.2022 (обновлено: 14:07 16.05.2022)
Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ
Роспотребнадзор: на ЕГЭ и итоговых экзаменах сохранятся некоторые меры против COVID-19