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Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ - РИА Новости, 16.05.2022
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Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ
Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ - РИА Новости, 16.05.2022
Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ
Ряд противоэпидемических мер во время проведения итоговых экзаменов и ЕГЭ сохраняется – так члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, а ученики... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:45
2022-05-16T14:07
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
коронавирус covid-19
социальный навигатор
общество
сн_образование
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ряд противоэпидемических мер во время проведения итоговых экзаменов и ЕГЭ сохраняется – так члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, а ученики приходят на экзамены по определенному расписанию для минимизации контактов, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."Ряд противоэпидемических мер для школьников и преподавателей все еще сохранен: члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, ученики приходят на экзамены по определенному расписанию, чтобы минимизировать контакты", - говорится в сообщении.Кроме того, классы обязательно проветривать и дезинфицировать. Не допускается проведение более одного экзамена в день, уточнили в ведомстве.А вот требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета отменено, также не обязательно рассаживать учеников в шахматном порядке, соблюдая дистанцию в 1,5 метра, отметили в Роспотребнадзоре.
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единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, коронавирус covid-19, социальный навигатор, общество, сн_образование
13:45 16.05.2022 (обновлено: 14:07 16.05.2022)
 
Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ

Роспотребнадзор: на ЕГЭ и итоговых экзаменах сохранятся некоторые меры против COVID-19

© РИА Новости / Александр КряжевУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ряд противоэпидемических мер во время проведения итоговых экзаменов и ЕГЭ сохраняется – так члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, а ученики приходят на экзамены по определенному расписанию для минимизации контактов, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"Ряд противоэпидемических мер для школьников и преподавателей все еще сохранен: члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, ученики приходят на экзамены по определенному расписанию, чтобы минимизировать контакты", - говорится в сообщении.
Кроме того, классы обязательно проветривать и дезинфицировать. Не допускается проведение более одного экзамена в день, уточнили в ведомстве.
А вот требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета отменено, также не обязательно рассаживать учеников в шахматном порядке, соблюдая дистанцию в 1,5 метра, отметили в Роспотребнадзоре.
Сдача ЕГЭ по физике - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 11:47
Рособрнадзор не поддерживает проект о пересдаче ЕГЭ в течение месяца
 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Образование - ОбществоКоронавирус COVID-19Социальный навигаторОбществоСН_Образование
 
 
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