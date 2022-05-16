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В ДНР за 89 дней погибли 117 мирных жителей

В ДНР за 89 дней погибли 117 мирных жителей - РИА Новости, 16.05.2022

В ДНР за 89 дней погибли 117 мирных жителей

Украинские войска за 89 дней эскалации выпустили по территории Донецкой народной республики свыше 27,8 тысячи боеприпасов, погибли 117 мирных жителей, 523... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:59

2022-05-16T09:59

2022-05-16T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Украинские войска за 89 дней эскалации выпустили по территории Донецкой народной республики свыше 27,8 тысячи боеприпасов, погибли 117 мирных жителей, 523 человека, среди которых 42 ребенка, получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 89 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2873 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2607. Всего противником выпущено 27 855 боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", 11 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 4195 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, за этот же период погибли 117 мирных жителей, в том числе четверо детей, ранения различной степени тяжести получили 523 мирных жителя, из них 42 ребенка. Повреждены 3440 жилых домов, 729 объектов гражданской инфраструктурыРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины