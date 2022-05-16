https://ria.ru/20220516/britaniya-1788840272.html

В Британии задержали активистов, не пускавших в порт танкер из России

В Британии задержали активистов, не пускавших в порт танкер из России - РИА Новости, 16.05.2022

В Британии задержали активистов, не пускавших в порт танкер из России

Полицейские английского графства Эссекс задержали 15 активистов "Гринпис", которые не пустили в порт танкер с российским дизтопливом, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:24

2022-05-16T16:24

2022-05-16T16:24

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ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. Полицейские английского графства Эссекс задержали 15 активистов "Гринпис", которые не пустили в порт танкер с российским дизтопливом, говорится в сообщении полиции.Ранее в понедельник сообщалось, что активисты "Гринпис" не позволили танкеру, перевозившему 33 тысячи тонн российского дизельного топлива, причалить в Эссексе."Мы произвели 15 задержаний после сообщений о том, что люди получили доступ к терминалу Navigator", - говорится в сообщении.Также указывается, что в настоящее время это место очищено от людей, которые теперь подозреваются в незаконном проникновении при отягчающих обстоятельствах. Все задержанные остаются под стражей.Ранее британский премьер Борис Джонсон призвал Европу прекратить покупать российское ископаемое топливо и призвал все порты Великобритании блокировать швартовку судов под российским флагом.

https://ria.ru/20220301/porty-1775831863.html

https://ria.ru/20220412/finlyandiya-1783166162.html

эссекс

европа

великобритания

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, эссекс, европа, великобритания, greenpeace