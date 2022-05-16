https://ria.ru/20220516/britaniya-1788840272.html
В Британии задержали активистов, не пускавших в порт танкер из России
В Британии задержали активистов, не пускавших в порт танкер из России - РИА Новости, 16.05.2022
В Британии задержали активистов, не пускавших в порт танкер из России
Полицейские английского графства Эссекс задержали 15 активистов "Гринпис", которые не пустили в порт танкер с российским дизтопливом, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:24
2022-05-16T16:24
2022-05-16T16:24
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ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. Полицейские английского графства Эссекс задержали 15 активистов "Гринпис", которые не пустили в порт танкер с российским дизтопливом, говорится в сообщении полиции.Ранее в понедельник сообщалось, что активисты "Гринпис" не позволили танкеру, перевозившему 33 тысячи тонн российского дизельного топлива, причалить в Эссексе."Мы произвели 15 задержаний после сообщений о том, что люди получили доступ к терминалу Navigator", - говорится в сообщении.Также указывается, что в настоящее время это место очищено от людей, которые теперь подозреваются в незаконном проникновении при отягчающих обстоятельствах. Все задержанные остаются под стражей.Ранее британский премьер Борис Джонсон призвал Европу прекратить покупать российское ископаемое топливо и призвал все порты Великобритании блокировать швартовку судов под российским флагом.
https://ria.ru/20220301/porty-1775831863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, эссекс, европа, великобритания, greenpeace
В Британии задержали активистов, не пускавших в порт танкер из России
В Британии задержали 15 активистов "Гринпис", не пускавших в порт танкер из России