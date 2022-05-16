Ксения Бородина похвалилась новой квартирой

"Я вкладываю в квартиры. Я москвичка, у меня у бабушки здесь квартира, у мамы есть две квартиры – это уже три штуки. Свежекупленная была месяц назад – на Кутузовском проспекте. 160 квадратных метров. Пусть она будет моей – возможно, когда-то я там сделаю ремонт. Но, прежде всего, это было вложение", – призналась Ксения.