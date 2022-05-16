Ксения Бородина похвалилась новой квартирой
Ксения Бородина похвалилась новой квартирой на Кутузовском проспекте
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ксения Бородина похвалилась новой квартирой на Кутузовском проспекте. Это не первая недвижимость ведущей.
"Я вкладываю в квартиры. Я москвичка, у меня у бабушки здесь квартира, у мамы есть две квартиры – это уже три штуки. Свежекупленная была месяц назад – на Кутузовском проспекте. 160 квадратных метров. Пусть она будет моей – возможно, когда-то я там сделаю ремонт. Но, прежде всего, это было вложение", – призналась Ксения.
В программе "Звезды сошлись" она призналась, что считает квартиры лучшей инвестицией.
"История про банки – это не мое, куда-то отнести, чтобы тебе потом много вынесли – я тоже в это не верю. А вот в недвижимость я верю", – заключила Бородина.
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