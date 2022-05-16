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Ксения Бородина похвалилась новой квартирой - РИА Новости, 16.05.2022
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Шоубиз
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Ксения Бородина похвалилась новой квартирой
Ксения Бородина похвалилась новой квартирой - РИА Новости, 16.05.2022
Ксения Бородина похвалилась новой квартирой
Ксения Бородина похвалилась новой квартирой на Кутузовском проспекте. Это не первая недвижимость ведущей. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:23
2022-05-16T11:23
шоубиз
знаменитости
ксения бородина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ксения Бородина похвалилась новой квартирой на Кутузовском проспекте. Это не первая недвижимость ведущей.В программе "Звезды сошлись" она призналась, что считает квартиры лучшей инвестицией.Ранее Ксения Собчак похвалилась своим загородным домом.
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знаменитости, ксения бородина, шоу-бизнес
11:23 16.05.2022
 
Ксения Бородина похвалилась новой квартирой

Ксения Бородина похвалилась новой квартирой на Кутузовском проспекте

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ксения Бородина похвалилась новой квартирой на Кутузовском проспекте. Это не первая недвижимость ведущей.

"Я вкладываю в квартиры. Я москвичка, у меня у бабушки здесь квартира, у мамы есть две квартиры – это уже три штуки. Свежекупленная была месяц назад – на Кутузовском проспекте. 160 квадратных метров. Пусть она будет моей – возможно, когда-то я там сделаю ремонт. Но, прежде всего, это было вложение", – призналась Ксения.

В программе "Звезды сошлись" она призналась, что считает квартиры лучшей инвестицией.

"История про банки – это не мое, куда-то отнести, чтобы тебе потом много вынесли – я тоже в это не верю. А вот в недвижимость я верю", – заключила Бородина.

Ранее Ксения Собчак похвалилась своим загородным домом.
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