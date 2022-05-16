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Google может заблокировать российский маркетплейс, считает эксперт - РИА Новости, 16.05.2022
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Google может заблокировать российский маркетплейс, считает эксперт
Google может заблокировать российский маркетплейс, считает эксперт - РИА Новости, 16.05.2022
Google может заблокировать российский маркетплейс, считает эксперт
Следующим шагом в развитии российского маркетплейса на Android должен стать его перенос на отечественную операционную систему, так как компания Google при самом РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:12
2022-05-16T17:12
экономика
google
google android
технологии
ано "цифровые платформы"
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следующим шагом в развитии российского маркетплейса на Android должен стать его перенос на отечественную операционную систему, так как компания Google при самом негативном стечении обстоятельств может заблокировать его работу на своей ОС, заявил РИА Новости заместитель директора и соучредитель IT-компании Vinteo Дмитрий Серый.Ранее в понедельник АНО "Цифровые платформы" объявило о запуске российского магазина приложений на Android NashStore. В момент запуска сайт маркетплейса подвергся DDOS-атакам."Сейчас все-таки ОС Android и ее контроль со стороны Google вызывают определенные опасения, и при самом негативном сценарии американская корпорация может заблокировать не только отдельные приложения, но и маркетплейсы, работающие на этой ОС", - сказал Серый.По словам эксперта, следующим качественным рывком в разработке отечественного маркетплейса будет его создание уже на российской мобильной операционной системе – "в этом случае наш рынок получит полностью импортонезависимое решение, без возможности влияния на него иностранных компаний", добавил Серый.NashStore – это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения. На данный момент в маркетплейсе добавлено более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "Сбер-Маркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие. Однако оплата цифровых товаров тут пока недоступна.В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.
https://ria.ru/20220506/googleplay-1787246762.html
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экономика, google, google android, технологии, ано "цифровые платформы"
17:12 16.05.2022
 
Google может заблокировать российский маркетплейс, считает эксперт

Замдиректора Vinteo Серый считает, что Google может заблокировать российский маркетплейс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следующим шагом в развитии российского маркетплейса на Android должен стать его перенос на отечественную операционную систему, так как компания Google при самом негативном стечении обстоятельств может заблокировать его работу на своей ОС, заявил РИА Новости заместитель директора и соучредитель IT-компании Vinteo Дмитрий Серый.
Ранее в понедельник АНО "Цифровые платформы" объявило о запуске российского магазина приложений на Android NashStore. В момент запуска сайт маркетплейса подвергся DDOS-атакам.
Google Play - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Google Play запретил российским разработчикам загружать платные приложения
"Сейчас все-таки ОС Android и ее контроль со стороны Google вызывают определенные опасения, и при самом негативном сценарии американская корпорация может заблокировать не только отдельные приложения, но и маркетплейсы, работающие на этой ОС", - сказал Серый.
По словам эксперта, следующим качественным рывком в разработке отечественного маркетплейса будет его создание уже на российской мобильной операционной системе – "в этом случае наш рынок получит полностью импортонезависимое решение, без возможности влияния на него иностранных компаний", добавил Серый.
NashStore – это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения. На данный момент в маркетплейсе добавлено более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "Сбер-Маркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие. Однако оплата цифровых товаров тут пока недоступна.
В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.
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ЭкономикаGoogleGoogle AndroidТехнологииАНО "Цифровые платформы"
 
 
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