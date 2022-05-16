https://ria.ru/20220516/blokirovka-1788853449.html

Google может заблокировать российский маркетплейс, считает эксперт

Google может заблокировать российский маркетплейс, считает эксперт - РИА Новости, 16.05.2022

Google может заблокировать российский маркетплейс, считает эксперт

Следующим шагом в развитии российского маркетплейса на Android должен стать его перенос на отечественную операционную систему, так как компания Google при самом РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:12

2022-05-16T17:12

2022-05-16T17:12

экономика

google

google android

технологии

ано "цифровые платформы"

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следующим шагом в развитии российского маркетплейса на Android должен стать его перенос на отечественную операционную систему, так как компания Google при самом негативном стечении обстоятельств может заблокировать его работу на своей ОС, заявил РИА Новости заместитель директора и соучредитель IT-компании Vinteo Дмитрий Серый.Ранее в понедельник АНО "Цифровые платформы" объявило о запуске российского магазина приложений на Android NashStore. В момент запуска сайт маркетплейса подвергся DDOS-атакам."Сейчас все-таки ОС Android и ее контроль со стороны Google вызывают определенные опасения, и при самом негативном сценарии американская корпорация может заблокировать не только отдельные приложения, но и маркетплейсы, работающие на этой ОС", - сказал Серый.По словам эксперта, следующим качественным рывком в разработке отечественного маркетплейса будет его создание уже на российской мобильной операционной системе – "в этом случае наш рынок получит полностью импортонезависимое решение, без возможности влияния на него иностранных компаний", добавил Серый.NashStore – это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения. На данный момент в маркетплейсе добавлено более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "Сбер-Маркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие. Однако оплата цифровых товаров тут пока недоступна.В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.

https://ria.ru/20220506/googleplay-1787246762.html

https://ria.ru/20220505/google-1786988318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, google, google android, технологии, ано "цифровые платформы"