https://ria.ru/20220516/benzin-1788876317.html
В Шри-Ланке бензина осталось на один день
В Шри-Ланке бензина осталось на один день - РИА Новости, 16.05.2022
В Шри-Ланке бензина осталось на один день
Шри-Ланка располагает запасом бензина на один день, заявил премьер-министр страны Ранил Викремесингхе. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:34
2022-05-16T18:34
2022-05-16T18:34
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шри-ланка
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экономика
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая – РИА Новости. Шри-Ланка располагает запасом бензина на один день, заявил премьер-министр страны Ранил Викремесингхе."На данный момент у нас есть запасы бензина только на один день. В связи с поставкой дизельного топлива, которая прибыла вчера, нехватка дизельного топлива будет в некоторой степени устранена. В рамках индийской кредитной линии еще две партии дизельного топлива должны прибыть 18 мая и 1 июня. Кроме того, 18 и 29 мая ожидаются две поставки бензина", - цитирует заявление премьера издание News First.Викремесингхе отметил, что "министерству финансов трудно собрать 5 миллионов долларов, необходимых для импорта газа"."Четверть электроэнергии вырабатывается за счет нефти. Таким образом, существует вероятность того, что ежедневные отключения электроэнергии увеличатся до 15 часов в сутки. Однако мы уже получили деньги, чтобы предотвратить этот кризис. Мы также должны немедленно получить 20 миллионов долларов для обеспечения потребителей газом. Ситуация с керосином и топочным маслом является еще более острой", - добавил премьер.Власти страны также будут "работать над тем, чтобы произвести оплату за партию газа, которая прибыла во вторник", отметил премьер Шри-Ланки.Ранил Викремесингхе стал новым премьером Шри-Ланки на прошлой неделе после нескольких дней беспорядков и последовавшей отставкой предыдущего премьера Махинды Раджапаксы. Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220510/shri-lanka-1787776687.html
https://ria.ru/20220512/shri-lanka-1788088957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махинда раджапакса, шри-ланка, мвф, в мире, экономика
В Шри-Ланке бензина осталось на один день
Премьер Шри-Ланки Викремесингхе: страна располагает запасом бензина на один день
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая – РИА Новости. Шри-Ланка располагает запасом бензина на один день, заявил премьер-министр страны Ранил Викремесингхе.
"На данный момент у нас есть запасы бензина только на один день. В связи с поставкой дизельного топлива, которая прибыла вчера, нехватка дизельного топлива будет в некоторой степени устранена. В рамках индийской кредитной линии еще две партии дизельного топлива должны прибыть 18 мая и 1 июня. Кроме того, 18 и 29 мая ожидаются две поставки бензина", - цитирует заявление премьера издание News First.
Викремесингхе отметил, что "министерству финансов трудно собрать 5 миллионов долларов, необходимых для импорта газа".
"Четверть электроэнергии вырабатывается за счет нефти. Таким образом, существует вероятность того, что ежедневные отключения электроэнергии увеличатся до 15 часов в сутки. Однако мы уже получили деньги, чтобы предотвратить этот кризис. Мы также должны немедленно получить 20 миллионов долларов для обеспечения потребителей газом. Ситуация с керосином и топочным маслом является еще более острой", - добавил премьер.
Власти страны также будут "работать над тем, чтобы произвести оплату за партию газа, которая прибыла во вторник", отметил премьер Шри-Ланки
.
Ранил Викремесингхе стал новым премьером Шри-Ланки на прошлой неделе после нескольких дней беспорядков и последовавшей отставкой предыдущего премьера Махинды Раджапаксы
. Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ
. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.