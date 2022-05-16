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Правительство упростило требования к сертификации автомобилей - РИА Новости, 16.05.2022
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Правительство упростило требования к сертификации автомобилей
Правительство упростило требования к сертификации автомобилей - РИА Новости, 16.05.2022
Правительство упростило требования к сертификации автомобилей
Правительство упростило требования к сертификации автомобилей в России, это позволит выпускать транспортные средства с низким экологическим классом и без ряда... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:01
2022-05-16T18:04
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
правительство рф
экология
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Правительство упростило требования к сертификации автомобилей в России, это позволит выпускать транспортные средства с низким экологическим классом и без ряда систем, недоступных из-за санкций, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые правила применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия", — говорится в документе.Постановление действует до 1 февраля 2023 года. Соответствующее нововведение ранее предложил Минпромторг России, чтобы поддержать автопроизводителей в условиях санкций. Сейчас многие из них испытывают логистические проблемы с поставками автокомпонентов.Согласно документу, теперь для российских автопроизводителей действуют все экологические стандарты: от "Евро-0" до "Евро-5". Разрешается не оснащать машины устройством вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", однако с последующим дооснащением. Кроме того, система может не иметь функции автоматического срабатывания после аварии. "Допускается не оснащать транспортные средства антиблокировочной системой тормозов", — также уточняется в постановлении.Введение упрощенного техрегламента ранее поддержали все крупнейшие отечественные производители: КамАЗ, "АвтоВАЗ", "Урал", УАЗ и "Группа ГАЗ". Отмечалось, что мера поможет поддержать выпуск машин в стране в условиях международных санкций.
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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф, экология
16:01 16.05.2022 (обновлено: 18:04 16.05.2022)
 
Правительство упростило требования к сертификации автомобилей

Правительство упростило требования к сертификации машин с низким экологическим классом

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Правительство упростило требования к сертификации автомобилей в России, это позволит выпускать транспортные средства с низким экологическим классом и без ряда систем, недоступных из-за санкций, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия", — говорится в документе.
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Постановление действует до 1 февраля 2023 года. Соответствующее нововведение ранее предложил Минпромторг России, чтобы поддержать автопроизводителей в условиях санкций. Сейчас многие из них испытывают логистические проблемы с поставками автокомпонентов.
Согласно документу, теперь для российских автопроизводителей действуют все экологические стандарты: от "Евро-0" до "Евро-5". Разрешается не оснащать машины устройством вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", однако с последующим дооснащением. Кроме того, система может не иметь функции автоматического срабатывания после аварии. "Допускается не оснащать транспортные средства антиблокировочной системой тормозов", — также уточняется в постановлении.
Введение упрощенного техрегламента ранее поддержали все крупнейшие отечественные производители: КамАЗ, "АвтоВАЗ", "Урал", УАЗ и "Группа ГАЗ". Отмечалось, что мера поможет поддержать выпуск машин в стране в условиях международных санкций.
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