https://ria.ru/20220516/avtomobili-1788834047.html

Правительство упростило требования к сертификации автомобилей

Правительство упростило требования к сертификации автомобилей - РИА Новости, 16.05.2022

Правительство упростило требования к сертификации автомобилей

Правительство упростило требования к сертификации автомобилей в России, это позволит выпускать транспортные средства с низким экологическим классом и без ряда... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:01

2022-05-16T16:01

2022-05-16T18:04

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

правительство рф

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787993167_0:0:2456:1381_1920x0_80_0_0_8449a346b89836de5e97da9c68323b21.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Правительство упростило требования к сертификации автомобилей в России, это позволит выпускать транспортные средства с низким экологическим классом и без ряда систем, недоступных из-за санкций, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые правила применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия", — говорится в документе.Постановление действует до 1 февраля 2023 года. Соответствующее нововведение ранее предложил Минпромторг России, чтобы поддержать автопроизводителей в условиях санкций. Сейчас многие из них испытывают логистические проблемы с поставками автокомпонентов.Согласно документу, теперь для российских автопроизводителей действуют все экологические стандарты: от "Евро-0" до "Евро-5". Разрешается не оснащать машины устройством вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", однако с последующим дооснащением. Кроме того, система может не иметь функции автоматического срабатывания после аварии. "Допускается не оснащать транспортные средства антиблокировочной системой тормозов", — также уточняется в постановлении.Введение упрощенного техрегламента ранее поддержали все крупнейшие отечественные производители: КамАЗ, "АвтоВАЗ", "Урал", УАЗ и "Группа ГАЗ". Отмечалось, что мера поможет поддержать выпуск машин в стране в условиях международных санкций.

https://ria.ru/20220516/renault-1788830364.html

https://ria.ru/20220516/reno-1788726980.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф, экология