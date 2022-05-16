Аварийность на дорогах Ленобласти в 2021 году снизилась почти на 14%
Знак аварийной остановки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Аварийность на дорогах Ленинградской области по итогам 2021 году сократилась почти на 14% по сравнению с 2020 годом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По данным регионального дорожного комитета, основными причинами аварий остаются превышение скоростного режима, обгон в неположенном месте и игнорирование знаков приоритета. Подведомственным комитету государственным учреждением — "Ленавтодором" — ежегодно проводится мониторинг и устранение очагов концентрации ДТП с помощью инженерных методов: установки светофоров, освещения, ограждения, нанесения разметки и шумовых полос. В этом году планируются работы на 14 таких местах.
"Необходимо уделить максимальное внимание организации безопасного пути до школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Именно тут в первую очередь требуется обустраивать тротуары и освещение. Эту работу необходимо брать на особый контроль", — сказал на совещании с руководителями органов исполнительной власти губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В региональной администрации отметили, что из наиболее значимых проектов, выполненных в рамках повышения безопасности в прошлом году на региональных дорогах Ленинградской области, стали организация искусственного освещения в черте Всеволожска, Выборга, Никольского, Приморска, Боровинки, Бойково, Ермилово, Лебяжьего, Мичуринского, Озерков, Первомайского, Попово, Романовки, Сосново, Яковлево, Камышевке и Красной Долине.
"Кроме того, разработана проектная документация на стройку тротуаров и освещения еще почти на 35 километрах областных трасс", — сообщили в пресс-службе.