https://ria.ru/20220516/avariynost-1788865525.html

Аварийность на дорогах Ленобласти в 2021 году снизилась почти на 14%

Аварийность на дорогах Ленобласти в 2021 году снизилась почти на 14% - РИА Новости, 16.05.2022

Аварийность на дорогах Ленобласти в 2021 году снизилась почти на 14%

Аварийность на дорогах Ленинградской области по итогам 2021 году сократилась почти на 14% по сравнению с 2020 годом, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:44

2022-05-16T17:44

2022-05-16T17:44

ленинградская область

ленинградская область

всеволожск

выборг

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Аварийность на дорогах Ленинградской области по итогам 2021 году сократилась почти на 14% по сравнению с 2020 годом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По данным регионального дорожного комитета, основными причинами аварий остаются превышение скоростного режима, обгон в неположенном месте и игнорирование знаков приоритета. Подведомственным комитету государственным учреждением — "Ленавтодором" — ежегодно проводится мониторинг и устранение очагов концентрации ДТП с помощью инженерных методов: установки светофоров, освещения, ограждения, нанесения разметки и шумовых полос. В этом году планируются работы на 14 таких местах.В региональной администрации отметили, что из наиболее значимых проектов, выполненных в рамках повышения безопасности в прошлом году на региональных дорогах Ленинградской области, стали организация искусственного освещения в черте Всеволожска, Выборга, Никольского, Приморска, Боровинки, Бойково, Ермилово, Лебяжьего, Мичуринского, Озерков, Первомайского, Попово, Романовки, Сосново, Яковлево, Камышевке и Красной Долине."Кроме того, разработана проектная документация на стройку тротуаров и освещения еще почти на 35 километрах областных трасс", — сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220425/lenoblast-1785374111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, всеволожск, выборг, александр дрозденко