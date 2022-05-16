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Сбежавшего экс-сотрудника воронежского СИЗО арестовали
Сбежавшего экс-сотрудника воронежского СИЗО арестовали - РИА Новости, 16.05.2022
Сбежавшего экс-сотрудника воронежского СИЗО арестовали
Суд заключил под стражу бывшего сотрудника следственного изолятора в Воронежской области, который сбежал с работы с оружием и из ревности устроил стрельбу в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:40
2022-05-16T17:40
2022-05-16T17:40
происшествия
воронежская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего сотрудника следственного изолятора в Воронежской области, который сбежал с работы с оружием и из ревности устроил стрельбу в квартире знакомой, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, инцидент произошел 13 мая в городе Борисоглебске Воронежской области."Сотрудник следственного изолятора, находясь при исполнении возложенных на него должностных обязанностей, будучи снаряженным огнестрельным оружием и патронами к нему, самовольно покинул территорию учреждения, после чего прибыл в квартиру к 18-летней знакомой, где на почве ревности стал высказывать в ее адрес угрозы, демонстрируя оружие, дважды выстрелив для устрашения в стену", - говорится в сообщении.Прибывшие через некоторое время на место происшествия сотрудники следственного изолятора задержали коллегу. В отношении бывшего 23-летнего младшего инспектора отдела охраны СИЗО №2 управления ФСИН России по Воронежской области возбуждено дело по статьям "угроза убийством" и "хищение огнестрельного оружия и боеприпасов"."По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения виде заключения под стражу", - отмечает следствие.По делу назначен комплекс необходимых экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220508/arest-1787534386.html
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происшествия, воронежская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Сбежавшего экс-сотрудника воронежского СИЗО арестовали
Сбежавшего экс-сотрудника воронежского СИЗО заключили под стражу