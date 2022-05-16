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СМИ: делегация Швеции отправится в Анкару для обсуждения заявки в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
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СМИ: делегация Швеции отправится в Анкару для обсуждения заявки в НАТО
СМИ: делегация Швеции отправится в Анкару для обсуждения заявки в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
СМИ: делегация Швеции отправится в Анкару для обсуждения заявки в НАТО
Делегация Швеции вскоре отправится в Анкару для обсуждения заявки в НАТО, пишет в понедельник турецкая газета Huriyyet со ссылкой на главу МИД Швеции Анн Линде. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T06:58
2022-05-16T06:58
в мире
швеция
нато
турция
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Делегация Швеции вскоре отправится в Анкару для обсуждения заявки в НАТО, пишет в понедельник турецкая газета Huriyyet со ссылкой на главу МИД Швеции Анн Линде.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, говорил ранее президент Тайип Эрдоган. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отмечал, что Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по вопросам, беспокоящим Анкару.В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220516/shvetsiya-1788715828.html
https://ria.ru/20220516/sderzhivanie-1788718222.html
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в мире, швеция, нато, турция
06:58 16.05.2022
 
СМИ: делегация Швеции отправится в Анкару для обсуждения заявки в НАТО

Huriyyet: делегация Швеции вскоре отправится в Анкару для обсуждения заявки в НАТО

© Flickr / Downing StreetЛоготип и флаги стран-участниц НАТО
Логотип и флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Flickr / Downing Street
Логотип и флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Делегация Швеции вскоре отправится в Анкару для обсуждения заявки в НАТО, пишет в понедельник турецкая газета Huriyyet со ссылкой на главу МИД Швеции Анн Линде.
Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, говорил ранее президент Тайип Эрдоган. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отмечал, что Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по вопросам, беспокоящим Анкару.
"Делегация вскоре отправится в Анкару для рассмотрения заявки в НАТО", - приводит издание слова главы шведского внешнеполитического ведомства.
В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.
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Лидер шведской оппозиционной партии высказалась против вступления в НАТО
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
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