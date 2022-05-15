https://ria.ru/20220515/vybory-1788696069.html

Парламент Сомали не избрал президента в первом туре выборов, сообщили СМИ

Парламент Сомали не избрал президента в первом туре выборов, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2022

Парламент Сомали не избрал президента в первом туре выборов, сообщили СМИ

Парламент Сомали не смог избрать президента в первом туре голосования, во второй тур прошли четыре кандидата, набравшие наибольшее число голосов, сообщает... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T19:56

2022-05-15T19:56

2022-05-15T20:36

в мире

сомали

могадишо

пунтленд

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Парламент Сомали не смог избрать президента в первом туре голосования, во второй тур прошли четыре кандидата, набравшие наибольшее число голосов, сообщает радиостанция Dalsan со ссылкой на результаты голосования.Ни один из более 30 кандидатов не получил в первом туре две трети голосов, необходимые для избрания на пост президента. Лидером первого тура голосования стал глава автономного региона Пунтленд Саид Абдуллахи Дени, получивший 65 голосов. Вторую строчку занял нынешний президент страны Мохамед Абуллахи Мохамед, за которого проголосовали 59 депутатов.Также во второй тур прошли экс-президент Сомали Хасан Шейх Махмуд (52 голоса) и бывший премьер страны Хасан Али Хайре (47 голосов). Сообщается, что второй тур голосования начнется вскоре после завершения первого.Голосование проходит в ангаре аэропорта сомалийской столицы Могадишо, находящегося под защитой сил Переходной миссии Африканского союза в Сомали (АТМИС). СМИ писали, что в воскресенье аэропорт подвергся минометному обстрелу.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.

https://ria.ru/20220102/somali-1766397028.html

сомали

могадишо

пунтленд

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в мире, сомали, могадишо, пунтленд