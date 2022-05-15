Рейтинг@Mail.ru
Парламент Сомали не избрал президента в первом туре выборов, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/vybory-1788696069.html
Парламент Сомали не избрал президента в первом туре выборов, сообщили СМИ
Парламент Сомали не избрал президента в первом туре выборов, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2022
Парламент Сомали не избрал президента в первом туре выборов, сообщили СМИ
Парламент Сомали не смог избрать президента в первом туре голосования, во второй тур прошли четыре кандидата, набравшие наибольшее число голосов, сообщает... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T19:56
2022-05-15T20:36
в мире
сомали
могадишо
пунтленд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788699994_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_1e434e79dfc1a96a870b5e0009d99f3a.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Парламент Сомали не смог избрать президента в первом туре голосования, во второй тур прошли четыре кандидата, набравшие наибольшее число голосов, сообщает радиостанция Dalsan со ссылкой на результаты голосования.Ни один из более 30 кандидатов не получил в первом туре две трети голосов, необходимые для избрания на пост президента. Лидером первого тура голосования стал глава автономного региона Пунтленд Саид Абдуллахи Дени, получивший 65 голосов. Вторую строчку занял нынешний президент страны Мохамед Абуллахи Мохамед, за которого проголосовали 59 депутатов.Также во второй тур прошли экс-президент Сомали Хасан Шейх Махмуд (52 голоса) и бывший премьер страны Хасан Али Хайре (47 голосов). Сообщается, что второй тур голосования начнется вскоре после завершения первого.Голосование проходит в ангаре аэропорта сомалийской столицы Могадишо, находящегося под защитой сил Переходной миссии Африканского союза в Сомали (АТМИС). СМИ писали, что в воскресенье аэропорт подвергся минометному обстрелу.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
https://ria.ru/20220102/somali-1766397028.html
сомали
могадишо
пунтленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788699994_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_755a9a27c2440483f514d3069f5cb479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сомали, могадишо, пунтленд
19:56 15.05.2022 (обновлено: 20:36 15.05.2022)
 
Парламент Сомали не избрал президента в первом туре выборов, сообщили СМИ

Dalsan сообщила, что парламент Сомали не выбрал президента в первом туре голосования

© AFP 2022 / StringerЧлены парламента Сомали голосуют во время президентских выборов, проходящих в аэропорту Могадишо
Члены парламента Сомали голосуют во время президентских выборов, проходящих в аэропорту Могадишо - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / Stringer
Члены парламента Сомали голосуют во время президентских выборов, проходящих в аэропорту Могадишо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Парламент Сомали не смог избрать президента в первом туре голосования, во второй тур прошли четыре кандидата, набравшие наибольшее число голосов, сообщает радиостанция Dalsan со ссылкой на результаты голосования.
Ни один из более 30 кандидатов не получил в первом туре две трети голосов, необходимые для избрания на пост президента. Лидером первого тура голосования стал глава автономного региона Пунтленд Саид Абдуллахи Дени, получивший 65 голосов. Вторую строчку занял нынешний президент страны Мохамед Абуллахи Мохамед, за которого проголосовали 59 депутатов.
Также во второй тур прошли экс-президент Сомали Хасан Шейх Махмуд (52 голоса) и бывший премьер страны Хасан Али Хайре (47 голосов). Сообщается, что второй тур голосования начнется вскоре после завершения первого.
Голосование проходит в ангаре аэропорта сомалийской столицы Могадишо, находящегося под защитой сил Переходной миссии Африканского союза в Сомали (АТМИС). СМИ писали, что в воскресенье аэропорт подвергся минометному обстрелу.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
Премьер-министр Сомали Мохамед Хуссейн Робле - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
2 января, 01:42
СМИ: премьер Сомали создал комитет для расследования действий президента
 
В миреСомалиМогадишоПунтленд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала