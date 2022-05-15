https://ria.ru/20220515/tramp-1788692889.html

Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter

Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter - РИА Новости, 15.05.2022

Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T19:38

2022-05-15T19:38

2022-05-15T19:38

в мире

технологии

илон маск

сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter."Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter", - говорится в распространенном заявлении Трампа.Он заявил, что предпочтет присутствие в собственной соцсети Truth.При этом Трамп считает, что объявленная цена, которую готов за соцсеть заплатить предприниматель Илон Маск, завышена. "Только дурак купил бы Twitter за такие деньги. А Илон не дурак", - отметил Трамп."Кроме того, как можно проводить сделку, когда он, возможно, незаконно купил свою долю?" - заявил Трамп.Как сообщалось, Маск назвал "ошибкой" блокировку аккаунта Трампа в Twitter, заявил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США.Ранее Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении соцсети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.

https://ria.ru/20220510/tramp-1787805278.html

https://ria.ru/20220507/isk-1787335620.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, илон маск, сша, twitter, дональд трамп