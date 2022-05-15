https://ria.ru/20220515/tramp-1788692889.html
Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter
Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter - РИА Новости, 15.05.2022
Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T19:38
2022-05-15T19:38
2022-05-15T19:38
в мире
технологии
илон маск
сша
twitter
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776689390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a14f88beb5281bf7ccf567d3d2de63d.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter."Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter", - говорится в распространенном заявлении Трампа.Он заявил, что предпочтет присутствие в собственной соцсети Truth.При этом Трамп считает, что объявленная цена, которую готов за соцсеть заплатить предприниматель Илон Маск, завышена. "Только дурак купил бы Twitter за такие деньги. А Илон не дурак", - отметил Трамп."Кроме того, как можно проводить сделку, когда он, возможно, незаконно купил свою долю?" - заявил Трамп.Как сообщалось, Маск назвал "ошибкой" блокировку аккаунта Трампа в Twitter, заявил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США.Ранее Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении соцсети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.
https://ria.ru/20220510/tramp-1787805278.html
https://ria.ru/20220507/isk-1787335620.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776689390_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_5b27749df51e2579680e75c30ddc0f06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, сша, twitter, дональд трамп
Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter
Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter, а предпочтет собственную соцсеть Truth
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter.
"Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter
", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Он заявил, что предпочтет присутствие в собственной соцсети Truth.
При этом Трамп считает, что объявленная цена, которую готов за соцсеть заплатить предприниматель Илон Маск
, завышена. "Только дурак купил бы Twitter за такие деньги. А Илон не дурак", - отметил Трамп.
"Кроме того, как можно проводить сделку, когда он, возможно, незаконно купил свою долю?" - заявил Трамп.
Как сообщалось, Маск назвал "ошибкой" блокировку аккаунта Трампа в Twitter, заявил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США
.
Ранее Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.
В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении соцсети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.