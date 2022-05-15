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Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter - РИА Новости, 15.05.2022
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Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter
Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter - РИА Новости, 15.05.2022
Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T19:38
2022-05-15T19:38
в мире
технологии
илон маск
сша
twitter
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter."Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter", - говорится в распространенном заявлении Трампа.Он заявил, что предпочтет присутствие в собственной соцсети Truth.При этом Трамп считает, что объявленная цена, которую готов за соцсеть заплатить предприниматель Илон Маск, завышена. "Только дурак купил бы Twitter за такие деньги. А Илон не дурак", - отметил Трамп."Кроме того, как можно проводить сделку, когда он, возможно, незаконно купил свою долю?" - заявил Трамп.Как сообщалось, Маск назвал "ошибкой" блокировку аккаунта Трампа в Twitter, заявил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США.Ранее Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении соцсети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.
https://ria.ru/20220510/tramp-1787805278.html
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в мире, технологии, илон маск, сша, twitter, дональд трамп
19:38 15.05.2022
 
Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter

Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter, а предпочтет собственную соцсеть Truth

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter.
"Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Он заявил, что предпочтет присутствие в собственной соцсети Truth.
При этом Трамп считает, что объявленная цена, которую готов за соцсеть заплатить предприниматель Илон Маск, завышена. "Только дурак купил бы Twitter за такие деньги. А Илон не дурак", - отметил Трамп.
"Кроме того, как можно проводить сделку, когда он, возможно, незаконно купил свою долю?" - заявил Трамп.
Как сообщалось, Маск назвал "ошибкой" блокировку аккаунта Трампа в Twitter, заявил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 22:36
Маск заявил, что блокировка Трампа в Twitter была ошибкой
Ранее Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.
В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении соцсети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 01:14
Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter
 
В миреТехнологииИлон МаскСШАTwitterДональд Трамп
 
 
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