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Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
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Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО
Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО
Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО, следует из заявления правящей Социал-демократической партии. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T18:20
2022-05-15T19:49
в мире
швеция
нато
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
финляндия
россия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО, следует из заявления правящей Социал-демократической партии."На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО", — говорится в официальном сообщении.При этом руководство страны намерено добиваться запрета на размещение ядерного оружия и постоянных военных баз на своей территории.В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.В Стокгольме и Хельсинки заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.
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в мире, швеция, нато, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, россия
18:20 15.05.2022 (обновлено: 19:49 15.05.2022)
 
Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО

Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО

© AFP 2022 / Fredrik PerssonПремьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции по итогам заседания социал-демократической партии по вопросу о НАТО
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции по итогам заседания социал-демократической партии по вопросу о НАТО - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / Fredrik Persson
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции по итогам заседания социал-демократической партии по вопросу о НАТО
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО, следует из заявления правящей Социал-демократической партии.
"На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО", — говорится в официальном сообщении.
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В Стокгольме и Хельсинки заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.
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