https://ria.ru/20220515/shvetsiya-1788683026.html

Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО

Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО

Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО, следует из заявления правящей Социал-демократической партии. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T18:20

2022-05-15T18:20

2022-05-15T19:49

в мире

швеция

нато

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

финляндия

россия

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО, следует из заявления правящей Социал-демократической партии."На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО", — говорится в официальном сообщении.При этом руководство страны намерено добиваться запрета на размещение ядерного оружия и постоянных военных баз на своей территории.В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.В Стокгольме и Хельсинки заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220515/nato-1788682025.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788674798.html

швеция

финляндия

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швеция, нато, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, россия