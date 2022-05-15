18:20 15.05.2022 (обновлено: 19:49 15.05.2022)
Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО
Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО
© AFP 2022 / Fredrik PerssonПремьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции по итогам заседания социал-демократической партии по вопросу о НАТО
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции по итогам заседания социал-демократической партии по вопросу о НАТО
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО, следует из заявления правящей Социал-демократической партии.
При этом руководство страны намерено добиваться запрета на размещение ядерного оружия и постоянных военных баз на своей территории.
В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
В Стокгольме и Хельсинки заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.