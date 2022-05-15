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Международный день семей

Международный день семей - РИА Новости, 15.05.2022

Международный день семей

Ежегодно 15 мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечается Международный день семей (International Day of Families). РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T02:31

2022-05-15T02:31

2022-05-15T02:31

справки

международный день семей

семья

в мире

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Ежегодно 15 мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечается Международный день семей (International Day of Families). На протяжении 1980-х годов Организация Объединенных Наций уделяла растущее внимание вопросам семьи. Еще в 1989 году, чтобы обратить внимание общественности разных стран на многочисленные проблемы семьи, Генассамблея (ГА) ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи. 20 сентября 1993 года ГА ООН, приняла резолюцию, в которой отмечалось, что "семьи являются важным фактором устойчивого развития на всех уровнях общества" и провозгласила 15 мая Международным днем семьи. Его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знание социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.Согласно докладу ООН "Прогресс женщин мира в 2019-2020 годах. Семьи в меняющемся мире", в состав 65% всех семей входят либо пары, проживающие с детьми (38%), либо пары, проживающие с детьми и семьей расширенного состава, например, с бабушками и дедушками (27%). Доля домохозяйств с одним родителем составляет 8% от всего числа семей и в основном они состоят из женщин с детьми (84%). В России, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, насчитывалось 41 миллион домохозяйств, состоящих из двух и более человек. Перепись 2010 года показала уже 40,5 миллиона – на 428 тысяч меньше. Заметно снизилось число домохозяйств, имеющих детей моложе 18 лет, – с 21,2 до 17,9 миллиона. При этом средний размер домохозяйств изменился не значительно: общий – с 3,2 человека в 2002 году до 3,1 человека – в 2010 году, средний размер домохозяйств с детьми не изменился и составил 3,8 человек.Большинство домохозяйств с детьми в России – с одним ребенком. С 2002 года их доля немного выросла (с 65,24% в 2002 году до 65,5% – в 2010 году). При этом снизилась доля домохозяйств с двумя детьми (с 28,17 до 27,53%), но увеличилась доля с тремя и более (с 6,59 до 6,99%).По данным переписи населения 2010 года, матери-одиночки составляли 11,72% от всех домохозяйств с детьми, тогда как в 2002 году – 12,78% (с одним ребенком – 13,77 и 14,90%, с двумя детьми – 8,21 и 9,12% с тремя и более – 6,36 и 7,48% соответственно).С мужчинами ситуация обратная: домохозяйств, состоящих из отцов с детьми, в 2002 году было 1,18%, а в 2010 году – уже 1,27%. Доля отцов-одиночек с одним ребенком выросла с 1,47 до 1,57%, с двумя – с 0,67 до 0,72%. И только доля с тремя и более сократилась: 0,57% в 2002 году и 0,52% в 2010 году.Согласно прогнозам экспертов, по итогам переписи 2021 года число домохозяйств в России в абсолютном выражении будет ниже уровня 2010 года по наиболее значимой причине – малочисленности поколения 1990-х годов.В ноябре 2021 года замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко заявил, что в России проживают более двух миллионов многодетных семей, в них воспитываются 6,6 миллиона детей. При этом, по данным Счетной палаты РФ, семьи с детьми составляют около 90% всех малоимущих в России. Провозглашение Международного дня семей стимулировало проведение ряда пропагандистских мероприятий, включая национальные дни семьи. Во многих странах проведение таких дней дало возможность определить различные области, представляющие интерес для семей и имеющие для них определенное значение. К их числу относятся тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные публикации и программы в области культуры. Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике России. Согласно статье 7 Конституции РФ "Российская Федерация – социальное государство, в котором обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства". В соответствии со статьей 38 Конституции РФ "материнство и детство, семья находятся под защитой государства".Статья 67.1 Конституции РФ гласит, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". Кроме того, в Конституции закреплены нормы о защите семьи, сохранении традиционных семейных ценностей, защите института брака как союза мужчины и женщины. Указом президента РФ от 9 октября 2007 года утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. В 2022 году Международный день семей будет посвящен теме "Семья и урбанизация" и направлен на повышение осведомленности о важности устойчивой городской политики, учитывающей интересы семьи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, международный день семей, семья, в мире