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В Италии выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
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В Италии выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
В Италии выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
В Италии выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Лидер итальянской партии "Лига", которая входит в правящую коалицию, Маттео Сальвини заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует отложить, а... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:47
2022-05-15T14:51
в мире
италия
маттео сальвини
финляндия
швеция
нато
украина
йенс столтенберг
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РИМ, 15 мая — РИА Новости. Лидер итальянской партии "Лига", которая входит в правящую коалицию, Маттео Сальвини заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует отложить, а отправка новых вооружений Украине не способствует мирному разрешению ситуации.Слова Сальвини с субботнего мероприятия "Лиги" в Риме передает газета il Fatto Quotidiano."Не сейчас. Все, что отдаляет мир, должно быть поставлено в лист ожидания", — сказал он о расширении НАТО.Говоря о новых поставках итальянских вооружений на Украину, которые должны стать очередным пакетом военной помощи, лидер "Лиги" подчеркнул, что "отправка оружия не поможет" достижению мира."Одно дело — направить экономическую и военную помощь в начале (кризиса — Прим. ред.), &lt;...&gt; другое дело — сделать это сейчас. Необходимо достичь мира, и отправка оружия (этому) не поможет", — приводится в заметке высказывание политика.Сальвини также поддержал возможность оплаты российского газа в рублях со стороны итальянской группы Eni.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно. Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.Вчера Кремль сообщил о телефонном разговоре президентов Финляндии и России. Владимир Путин заявил коллеге Саули Ниинисте, что отказ от политики нейтралитета был ошибочным, поскольку угроз безопасности для страны не существует.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва не воспринимает вступление Финляндии в НАТО как экзистенциальную угрозу, однако считает альянс наступательным военным блоком.
https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html
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в мире, италия, маттео сальвини, финляндия, швеция, нато, украина, йенс столтенберг, владимир путин, саули ниинисте, eni
11:47 15.05.2022 (обновлено: 14:51 15.05.2022)
 
В Италии выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Лидер итальянской "Лиги" Сальвини выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкМаттео Сальвини
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Маттео Сальвини. Архивное фото
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РИМ, 15 мая — РИА Новости. Лидер итальянской партии "Лига", которая входит в правящую коалицию, Маттео Сальвини заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует отложить, а отправка новых вооружений Украине не способствует мирному разрешению ситуации.
Слова Сальвини с субботнего мероприятия "Лиги" в Риме передает газета il Fatto Quotidiano.
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"Не сейчас. Все, что отдаляет мир, должно быть поставлено в лист ожидания", — сказал он о расширении НАТО.
Говоря о новых поставках итальянских вооружений на Украину, которые должны стать очередным пакетом военной помощи, лидер "Лиги" подчеркнул, что "отправка оружия не поможет" достижению мира.
"Одно дело — направить экономическую и военную помощь в начале (кризиса — Прим. ред.), <...> другое дело — сделать это сейчас. Необходимо достичь мира, и отправка оружия (этому) не поможет", — приводится в заметке высказывание политика.
Сальвини также поддержал возможность оплаты российского газа в рублях со стороны итальянской группы Eni.
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно. Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
Вчера Кремль сообщил о телефонном разговоре президентов Финляндии и России. Владимир Путин заявил коллеге Саули Ниинисте, что отказ от политики нейтралитета был ошибочным, поскольку угроз безопасности для страны не существует.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва не воспринимает вступление Финляндии в НАТО как экзистенциальную угрозу, однако считает альянс наступательным военным блоком.
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В миреИталияМаттео СальвиниФинляндияШвецияНАТОУкраинаЙенс СтолтенбергВладимир ПутинСаули НиинистеEni
 
 
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