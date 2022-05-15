11:47 15.05.2022 (обновлено: 14:51 15.05.2022)
В Италии выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Лидер итальянской "Лиги" Сальвини выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Маттео Сальвини. Архивное фото
РИМ, 15 мая — РИА Новости. Лидер итальянской партии "Лига", которая входит в правящую коалицию, Маттео Сальвини заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует отложить, а отправка новых вооружений Украине не способствует мирному разрешению ситуации.
Слова Сальвини с субботнего мероприятия "Лиги" в Риме передает газета il Fatto Quotidiano.
"Не сейчас. Все, что отдаляет мир, должно быть поставлено в лист ожидания", — сказал он о расширении НАТО.
Говоря о новых поставках итальянских вооружений на Украину, которые должны стать очередным пакетом военной помощи, лидер "Лиги" подчеркнул, что "отправка оружия не поможет" достижению мира.
"Одно дело — направить экономическую и военную помощь в начале (кризиса — Прим. ред.), <...> другое дело — сделать это сейчас. Необходимо достичь мира, и отправка оружия (этому) не поможет", — приводится в заметке высказывание политика.
Сальвини также поддержал возможность оплаты российского газа в рублях со стороны итальянской группы Eni.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно. Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
Вчера Кремль сообщил о телефонном разговоре президентов Финляндии и России. Владимир Путин заявил коллеге Саули Ниинисте, что отказ от политики нейтралитета был ошибочным, поскольку угроз безопасности для страны не существует.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва не воспринимает вступление Финляндии в НАТО как экзистенциальную угрозу, однако считает альянс наступательным военным блоком.