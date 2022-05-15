https://ria.ru/20220515/salvini-1788641863.html

В Италии выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

В Италии выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

В Италии выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Лидер итальянской партии "Лига", которая входит в правящую коалицию, Маттео Сальвини заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует отложить, а... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:47

2022-05-15T11:47

2022-05-15T14:51

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маттео сальвини

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РИМ, 15 мая — РИА Новости. Лидер итальянской партии "Лига", которая входит в правящую коалицию, Маттео Сальвини заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует отложить, а отправка новых вооружений Украине не способствует мирному разрешению ситуации.Слова Сальвини с субботнего мероприятия "Лиги" в Риме передает газета il Fatto Quotidiano."Не сейчас. Все, что отдаляет мир, должно быть поставлено в лист ожидания", — сказал он о расширении НАТО.Говоря о новых поставках итальянских вооружений на Украину, которые должны стать очередным пакетом военной помощи, лидер "Лиги" подчеркнул, что "отправка оружия не поможет" достижению мира."Одно дело — направить экономическую и военную помощь в начале (кризиса — Прим. ред.), <...> другое дело — сделать это сейчас. Необходимо достичь мира, и отправка оружия (этому) не поможет", — приводится в заметке высказывание политика.Сальвини также поддержал возможность оплаты российского газа в рублях со стороны итальянской группы Eni.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно. Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.Вчера Кремль сообщил о телефонном разговоре президентов Финляндии и России. Владимир Путин заявил коллеге Саули Ниинисте, что отказ от политики нейтралитета был ошибочным, поскольку угроз безопасности для страны не существует.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва не воспринимает вступление Финляндии в НАТО как экзистенциальную угрозу, однако считает альянс наступательным военным блоком.

https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788660259.html

https://ria.ru/20220515/rusofobiya-1788567679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, маттео сальвини, финляндия, швеция, нато, украина, йенс столтенберг, владимир путин, саули ниинисте, eni