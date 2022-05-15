https://ria.ru/20220515/nato-1788689527.html

Вступление Швеции в НАТО улучшит безопасность страны, считает премьер

Вступление Швеции в НАТО улучшит безопасность страны, считает премьер - РИА Новости, 15.05.2022

Вступление Швеции в НАТО улучшит безопасность страны, считает премьер

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T19:12

2022-05-15T19:12

2022-05-15T19:51

швеция

в мире

нато

йенс столтенберг

финляндия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа."Мы считаем, что лучшее для Швеции и безопасности шведского народа - это вступление в НАТО", - заявила Андерссон на пресс-конференции по итогам заседания правящей социал-демократической партии по вопросу о НАТО.В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220515/shvetsiya-1788683026.html

швеция

финляндия

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швеция, в мире, нато, йенс столтенберг, финляндия