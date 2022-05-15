19:12 15.05.2022 (обновлено: 19:51 15.05.2022)
Вступление Швеции в НАТО улучшит безопасность страны, считает премьер
Премьер Швеции Андерссон считает, что вступление в НАТО улучшит безопасность страны
© AFP 2022 / Fredrik PerssonПремьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции по итогам заседания социал-демократической партии по вопросу о НАТО
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции по итогам заседания социал-демократической партии по вопросу о НАТО
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа.
В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.