https://ria.ru/20220515/nato-1788675834.html

Румыния поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил глава МИД

Румыния поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил глава МИД - РИА Новости, 15.05.2022

Румыния поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил глава МИД

Румыния вступает за скорейшее вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил журналистам министр иностранных дел страны Богдан Ауреску. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T17:06

2022-05-15T17:06

2022-05-15T17:06

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финляндия

швеция

румыния

йенс столтенберг

украина

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КИШИНЕВ, 15 мая — РИА Новости. Румыния вступает за скорейшее вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил журналистам министр иностранных дел страны Богдан Ауреску.Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи глав МИД блока в Берлине заявил, что альянс готов обсудить со Швецией и Финляндией гарантии безопасности на переходный период в случае получения от них официальных заявок на присоединение"Мы обсуждали перспективы присоединения Финляндии и Швеции вместе с нашими коллегами из этих государств, и я выразил твердую позицию Румынии в пользу скорейшего процесса присоединения этих двух стран. Румыния является решительным сторонником политики открытых дверей, которая приносит много преимуществ Североатлантическому союзу", - заявил Ауреску журналистам.По его словам, присоединение Швеции и Финляндии укрепит альянс и поможет усилить границы НАТО.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220514/nato-1788605730.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788674224.html

финляндия

швеция

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в мире, нато, финляндия, швеция, румыния, йенс столтенберг, украина