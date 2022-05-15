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НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления Швеции и Финляндии - РИА Новости, 15.05.2022
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НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления Швеции и Финляндии
НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления Швеции и Финляндии - РИА Новости, 15.05.2022
НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления Швеции и Финляндии
НАТО готова обсуждать со Швецией и Финляндией гарантии безопасности на переходный период в случае получения от них официальных заявок на присоединение к... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:58
2022-05-15T16:58
в мире
швеция
финляндия
турция
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. НАТО готова обсуждать со Швецией и Финляндией гарантии безопасности на переходный период в случае получения от них официальных заявок на присоединение к альянсу, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи глав МИД блока в Берлине."Мы готовы сесть с ними за стол переговоров и обсудить предоставление гарантий безопасности, в том числе, путем усиления присутствия в регионе", - сообщил он.Генсек также подчеркнул, что альянс постарается сделать все возможное, чтобы переходный период к полноценному членству для этих двух стран прошел как можно скорее. Он также выразил уверенность, что альянс сможет урегулировать "опасения" Турции о присоединении Финляндии и Швеции.
https://ria.ru/20220515/nato-1788672623.html
швеция
финляндия
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в мире, швеция, финляндия, турция, нато, йенс столтенберг
16:58 15.05.2022
 
НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления Швеции и Финляндии

Столтенберг: НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления в альянс Швеции и Финляндии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. НАТО готова обсуждать со Швецией и Финляндией гарантии безопасности на переходный период в случае получения от них официальных заявок на присоединение к альянсу, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи глав МИД блока в Берлине.
"Мы готовы сесть с ними за стол переговоров и обсудить предоставление гарантий безопасности, в том числе, путем усиления присутствия в регионе", - сообщил он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 16:39
Столтенберг уверен, что НАТО договорится с Турцией по Финляндии и Швеции
Генсек также подчеркнул, что альянс постарается сделать все возможное, чтобы переходный период к полноценному членству для этих двух стран прошел как можно скорее. Он также выразил уверенность, что альянс сможет урегулировать "опасения" Турции о присоединении Финляндии и Швеции.
 
В миреШвецияФинляндияТурцияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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