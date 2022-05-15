https://ria.ru/20220515/nato-1788674798.html

НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления Швеции и Финляндии

НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления Швеции и Финляндии - РИА Новости, 15.05.2022

НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления Швеции и Финляндии

НАТО готова обсуждать со Швецией и Финляндией гарантии безопасности на переходный период в случае получения от них официальных заявок на присоединение к... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:58

2022-05-15T16:58

2022-05-15T16:58

в мире

швеция

финляндия

турция

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. НАТО готова обсуждать со Швецией и Финляндией гарантии безопасности на переходный период в случае получения от них официальных заявок на присоединение к альянсу, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи глав МИД блока в Берлине."Мы готовы сесть с ними за стол переговоров и обсудить предоставление гарантий безопасности, в том числе, путем усиления присутствия в регионе", - сообщил он.Генсек также подчеркнул, что альянс постарается сделать все возможное, чтобы переходный период к полноценному членству для этих двух стран прошел как можно скорее. Он также выразил уверенность, что альянс сможет урегулировать "опасения" Турции о присоединении Финляндии и Швеции.

https://ria.ru/20220515/nato-1788672623.html

швеция

финляндия

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швеция, финляндия, турция, нато, йенс столтенберг