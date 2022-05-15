https://ria.ru/20220515/nato-1788674798.html
НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления Швеции и Финляндии
НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления Швеции и Финляндии - РИА Новости, 15.05.2022
НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления Швеции и Финляндии
НАТО готова обсуждать со Швецией и Финляндией гарантии безопасности на переходный период в случае получения от них официальных заявок на присоединение к... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:58
2022-05-15T16:58
2022-05-15T16:58
в мире
швеция
финляндия
турция
нато
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545183_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_5b3a32d61507cb728e08e3163a0ecb55.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. НАТО готова обсуждать со Швецией и Финляндией гарантии безопасности на переходный период в случае получения от них официальных заявок на присоединение к альянсу, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи глав МИД блока в Берлине."Мы готовы сесть с ними за стол переговоров и обсудить предоставление гарантий безопасности, в том числе, путем усиления присутствия в регионе", - сообщил он.Генсек также подчеркнул, что альянс постарается сделать все возможное, чтобы переходный период к полноценному членству для этих двух стран прошел как можно скорее. Он также выразил уверенность, что альянс сможет урегулировать "опасения" Турции о присоединении Финляндии и Швеции.
https://ria.ru/20220515/nato-1788672623.html
швеция
финляндия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545183_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9fb96de899ce3692ef91494108aad324.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, финляндия, турция, нато, йенс столтенберг
НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления Швеции и Финляндии
Столтенберг: НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления в альянс Швеции и Финляндии