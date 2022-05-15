https://ria.ru/20220515/nato-1788673005.html

В Европарламенте пригрозили изоляцией "сомневающимся" в единстве НАТО

В Европарламенте пригрозили изоляцией "сомневающимся" в единстве НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

В Европарламенте пригрозили изоляцией "сомневающимся" в единстве НАТО

Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что "разумных причин" для блокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:41

2022-05-15T16:41

2022-05-15T16:53

в мире

нато

финляндия

швеция

йенс столтенберг

украина

турция

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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что "разумных причин" для блокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО нет и пригрозил изоляцией тем, кто ставит сплоченность альянса под вопрос."Любой, кто ставит под вопрос сплоченность НАТО, изолирует себя внутри объединения. Если обе страны сами этого хотят, значит, Финляндия и Швеция являются частью (НАТО - ред.), это несомненно. Нет никакой разумной причины для задержки или блокирования", - сказал политик медиагруппе Funke.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220515/chavushoglu-1788659196.html

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финляндия

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