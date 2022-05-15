https://ria.ru/20220515/nato-1788673005.html
В Европарламенте пригрозили изоляцией "сомневающимся" в единстве НАТО
В Европарламенте пригрозили изоляцией "сомневающимся" в единстве НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
В Европарламенте пригрозили изоляцией "сомневающимся" в единстве НАТО
Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что "разумных причин" для блокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:41
2022-05-15T16:41
2022-05-15T16:53
в мире
нато
финляндия
швеция
йенс столтенберг
украина
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155603/55/1556035501_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0b44dd7c19b6a1e3df99fa65b592c03.jpg
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что "разумных причин" для блокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО нет и пригрозил изоляцией тем, кто ставит сплоченность альянса под вопрос."Любой, кто ставит под вопрос сплоченность НАТО, изолирует себя внутри объединения. Если обе страны сами этого хотят, значит, Финляндия и Швеция являются частью (НАТО - ред.), это несомненно. Нет никакой разумной причины для задержки или блокирования", - сказал политик медиагруппе Funke.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220515/chavushoglu-1788659196.html
https://ria.ru/20220515/nato-1788669389.html
финляндия
швеция
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155603/55/1556035501_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60f7b392fc2311257745d47cfb72de4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, финляндия, швеция, йенс столтенберг, украина, турция
16:41 15.05.2022 (обновлено: 16:53 15.05.2022)
В Европарламенте пригрозили изоляцией "сомневающимся" в единстве НАТО
В Европарламенте пригрозили изоляцией тем, кто усомнился в единстве НАТО