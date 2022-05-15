https://ria.ru/20220515/nato-1788671920.html

В Госдуме предсказали экономическое банкротство Финляндии в НАТО

В Госдуме предсказали экономическое банкротство Финляндии в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

В Госдуме предсказали экономическое банкротство Финляндии в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО обречено на провал, это решение приведет страну к "банкротству" в политическом, экономическом и дипломатическом отношениях, заявил... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:32

2022-05-15T16:32

2022-05-15T16:32

пекка хаависто

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

финляндия

россия

швеция

нато

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО обречено на провал, это решение приведет страну к "банкротству" в политическом, экономическом и дипломатическом отношениях, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.В воскресенье правительство Финляндии официально сообщило о решении вступить в НАТО. Решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, голосование, вероятно, состоится во вторник. Как сообщал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявка в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе будет, по всей видимости, подана в среду."Сейчас Финляндия покупает дешевые акции падающей компании - НАТО, которая проигрывала везде: в Афганистане, Сирии, на Украине. "Покупка" таких акций в виде членства в альянсе для Финляндии обречена на провал", - полагает Шхагошев.Парламентарий считает, что вступление в НАТО приведет к "политическому, экономическому и дипломатическому банкротству" Финляндии. Вступление новых стран в альянс станет временным, уверен Шхагошев. По его словам, Россия продолжит настаивать на обеспечении гарантий безопасности, которые предусматривают возвращение инфраструктуры альянса к границам 1997 года. "С нашей стороны максимальным приоритетом будет обеспечение нашей безопасности, чего бы нам это ни стоило", - добавил он.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220515/nato-1788668564.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/finlyandiya-1788663282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пекка хаависто, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, россия, швеция, нато