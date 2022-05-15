Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предсказали экономическое банкротство Финляндии в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/nato-1788671920.html
В Госдуме предсказали экономическое банкротство Финляндии в НАТО
В Госдуме предсказали экономическое банкротство Финляндии в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
В Госдуме предсказали экономическое банкротство Финляндии в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО обречено на провал, это решение приведет страну к "банкротству" в политическом, экономическом и дипломатическом отношениях, заявил... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:32
2022-05-15T16:32
пекка хаависто
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
финляндия
россия
швеция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО обречено на провал, это решение приведет страну к "банкротству" в политическом, экономическом и дипломатическом отношениях, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.В воскресенье правительство Финляндии официально сообщило о решении вступить в НАТО. Решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, голосование, вероятно, состоится во вторник. Как сообщал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявка в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе будет, по всей видимости, подана в среду."Сейчас Финляндия покупает дешевые акции падающей компании - НАТО, которая проигрывала везде: в Афганистане, Сирии, на Украине. "Покупка" таких акций в виде членства в альянсе для Финляндии обречена на провал", - полагает Шхагошев.Парламентарий считает, что вступление в НАТО приведет к "политическому, экономическому и дипломатическому банкротству" Финляндии. Вступление новых стран в альянс станет временным, уверен Шхагошев. По его словам, Россия продолжит настаивать на обеспечении гарантий безопасности, которые предусматривают возвращение инфраструктуры альянса к границам 1997 года. "С нашей стороны максимальным приоритетом будет обеспечение нашей безопасности, чего бы нам это ни стоило", - добавил он.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220515/nato-1788668564.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220515/finlyandiya-1788663282.html
финляндия
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекка хаависто, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, россия, швеция, нато
16:32 15.05.2022
 
В Госдуме предсказали экономическое банкротство Финляндии в НАТО

Депутат Шхагошев предсказал экономическое и дипломатическое банкротство Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО обречено на провал, это решение приведет страну к "банкротству" в политическом, экономическом и дипломатическом отношениях, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
В воскресенье правительство Финляндии официально сообщило о решении вступить в НАТО. Решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, голосование, вероятно, состоится во вторник. Как сообщал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявка в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе будет, по всей видимости, подана в среду.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 16:09
Столтенберг высказался о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
"Сейчас Финляндия покупает дешевые акции падающей компании - НАТО, которая проигрывала везде: в Афганистане, Сирии, на Украине. "Покупка" таких акций в виде членства в альянсе для Финляндии обречена на провал", - полагает Шхагошев.
Парламентарий считает, что вступление в НАТО приведет к "политическому, экономическому и дипломатическому банкротству" Финляндии. Вступление новых стран в альянс станет временным, уверен Шхагошев. По его словам, Россия продолжит настаивать на обеспечении гарантий безопасности, которые предусматривают возвращение инфраструктуры альянса к границам 1997 года. "С нашей стороны максимальным приоритетом будет обеспечение нашей безопасности, чего бы нам это ни стоило", - добавил он.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 15:11В России
В Госдуме усомнились в суверенности решения Финляндии по НАТО
 
Пекка ХаавистоЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ФинляндияРоссияШвецияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала