https://ria.ru/20220515/nato-1788671766.html

Названо неожиданное последствие экспансии НАТО в Скандинавии

Названо неожиданное последствие экспансии НАТО в Скандинавии - РИА Новости, 15.05.2022

Названо неожиданное последствие экспансии НАТО в Скандинавии

Экспансия НАТО в Северной Европе дестабилизирует Арктику и приведет к ее милитаризации, пишет обозреватель The National Interest Кэтрин Урбан. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:32

2022-05-15T16:32

2022-05-15T17:05

политика

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

финляндия

нато

швеция

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Экспансия НАТО в Северной Европе дестабилизирует Арктику и приведет к ее милитаризации, пишет обозреватель The National Interest Кэтрин Урбан.Как напомнила автор, после окончания холодной войны регион жил относительно мирно благодаря потеплению международных отношений в 1990-х годах и соблюдению взаимных интересов между странами.Когда у России и США возникали разногласия в вопросах арктической безопасности, нейтральные Швеция и Финляндия играли существенную роль в достижении компромисса между Москвой и Вашингтоном, отмечается в статье.По мнению Урбан, желание Стокгольма и Хельсинки стать членами НАТО нарушит баланс интересов и приведет к далекоидущим последствиям для стабильности в этой части планеты. Граница между Финляндией и Россией, скорее всего, станет милитаризованной зоной в Арктике и Субарктике, прогнозирует журналист.Вхождение скандинавских государств в Североатлантический альянс устранит возможность нормального взаимодействия с Москвой и приблизит конфликт, подытоживается в материале.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок будет рад видеть эти страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.В Москве неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе. При этом он уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в этой организации экзистенциальной угрозой для Москвы.

https://ria.ru/20220514/ssha-1788607054.html

https://ria.ru/20220508/nato-1787542307.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, финляндия, нато, швеция