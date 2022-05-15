Рейтинг@Mail.ru
Названо неожиданное последствие экспансии НАТО в Скандинавии - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/nato-1788671766.html
Названо неожиданное последствие экспансии НАТО в Скандинавии
Названо неожиданное последствие экспансии НАТО в Скандинавии - РИА Новости, 15.05.2022
Названо неожиданное последствие экспансии НАТО в Скандинавии
Экспансия НАТО в Северной Европе дестабилизирует Арктику и приведет к ее милитаризации, пишет обозреватель The National Interest Кэтрин Урбан. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:32
2022-05-15T17:05
политика
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
финляндия
нато
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788260583_0:52:3000:1740_1920x0_80_0_0_cead3d376487effd15b57c0ed30c762f.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Экспансия НАТО в Северной Европе дестабилизирует Арктику и приведет к ее милитаризации, пишет обозреватель The National Interest Кэтрин Урбан.Как напомнила автор, после окончания холодной войны регион жил относительно мирно благодаря потеплению международных отношений в 1990-х годах и соблюдению взаимных интересов между странами.Когда у России и США возникали разногласия в вопросах арктической безопасности, нейтральные Швеция и Финляндия играли существенную роль в достижении компромисса между Москвой и Вашингтоном, отмечается в статье.По мнению Урбан, желание Стокгольма и Хельсинки стать членами НАТО нарушит баланс интересов и приведет к далекоидущим последствиям для стабильности в этой части планеты. Граница между Финляндией и Россией, скорее всего, станет милитаризованной зоной в Арктике и Субарктике, прогнозирует журналист.Вхождение скандинавских государств в Североатлантический альянс устранит возможность нормального взаимодействия с Москвой и приблизит конфликт, подытоживается в материале.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок будет рад видеть эти страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.В Москве неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе. При этом он уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в этой организации экзистенциальной угрозой для Москвы.
https://ria.ru/20220514/ssha-1788607054.html
https://ria.ru/20220508/nato-1787542307.html
россия
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788260583_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_3c07824b628aa81dc54f509172ecb72a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, финляндия, нато, швеция
16:32 15.05.2022 (обновлено: 17:05 15.05.2022)
 
Названо неожиданное последствие экспансии НАТО в Скандинавии

The National Interest: экспансия НАТО в Скандинавии сделает Арктику "горячей точкой"

© Фото : NATOКорабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : NATO
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Экспансия НАТО в Северной Европе дестабилизирует Арктику и приведет к ее милитаризации, пишет обозреватель The National Interest Кэтрин Урбан.
Как напомнила автор, после окончания холодной войны регион жил относительно мирно благодаря потеплению международных отношений в 1990-х годах и соблюдению взаимных интересов между странами.
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 23:18
"Престиж подорван". Американцы не хотят служить в армии США
Когда у России и США возникали разногласия в вопросах арктической безопасности, нейтральные Швеция и Финляндия играли существенную роль в достижении компромисса между Москвой и Вашингтоном, отмечается в статье.
По мнению Урбан, желание Стокгольма и Хельсинки стать членами НАТО нарушит баланс интересов и приведет к далекоидущим последствиям для стабильности в этой части планеты. Граница между Финляндией и Россией, скорее всего, станет милитаризованной зоной в Арктике и Субарктике, прогнозирует журналист.
Вхождение скандинавских государств в Североатлантический альянс устранит возможность нормального взаимодействия с Москвой и приблизит конфликт, подытоживается в материале.
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 18:53
Раскрыт план НАТО по "военному окружению" России и Китая
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок будет рад видеть эти страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
В Москве неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе. При этом он уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в этой организации экзистенциальной угрозой для Москвы.
 
ПолитикаЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияФинляндияНАТОШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала