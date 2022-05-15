16:32 15.05.2022 (обновлено: 17:05 15.05.2022)
Названо неожиданное последствие экспансии НАТО в Скандинавии
The National Interest: экспансия НАТО в Скандинавии сделает Арктику "горячей точкой"
© Фото : NATOКорабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море
© Фото : NATO
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Экспансия НАТО в Северной Европе дестабилизирует Арктику и приведет к ее милитаризации, пишет обозреватель The National Interest Кэтрин Урбан.
Как напомнила автор, после окончания холодной войны регион жил относительно мирно благодаря потеплению международных отношений в 1990-х годах и соблюдению взаимных интересов между странами.
По мнению Урбан, желание Стокгольма и Хельсинки стать членами НАТО нарушит баланс интересов и приведет к далекоидущим последствиям для стабильности в этой части планеты. Граница между Финляндией и Россией, скорее всего, станет милитаризованной зоной в Арктике и Субарктике, прогнозирует журналист.
Вхождение скандинавских государств в Североатлантический альянс устранит возможность нормального взаимодействия с Москвой и приблизит конфликт, подытоживается в материале.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок будет рад видеть эти страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
В Москве неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе. При этом он уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в этой организации экзистенциальной угрозой для Москвы.