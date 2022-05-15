https://ria.ru/20220515/nato-1788668564.html

Столтенберг высказался о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Столтенберг высказался о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

Столтенберг высказался о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Подача заявок Финляндией и Швецией в НАТО стала бы "историческим решением" и укрепила бы коллективную безопасность, сказал глава альянса Йенс Столтенберг по... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:09

2022-05-15T16:09

2022-05-15T16:09

в мире

йенс столтенберг

нато

финляндия

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_0fb8047152c09be6230a35e5086cfefb.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Подача заявок Финляндией и Швецией в НАТО стала бы "историческим решением" и укрепила бы коллективную безопасность, сказал глава альянса Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического блока в Берлине."Они сами должны решить, вступать или нет в НАТО. Мы будем уважать любое принятое ими решение… Финляндия и Швеция являются ближайшими партнерами НАТО. Если они решат подать заявку, то это станет историческим моментом. Их членство в НАТО усилит нашу общую безопасность", - сообщил он.Ранее в воскресенье правительство Финляндии официально сообщило, что страна приняла решение вступить в НАТО. Решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, и голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявка в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе будет, по всей видимости, подана в среду.Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине заявил, что уверен в позитивном решении по вопросу членства Швеции и Финляндии, если поступят соответствующие заявки.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220515/finlyandiya-1788650366.html

https://ria.ru/20220515/pozitsiya-1788660881.html

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йенс столтенберг, нато, финляндия, швеция