Столтенберг высказался о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Генсек Столтенберг: заявки от Финляндии и Швеции в НАТО стали бы историческим решением
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Подача заявок Финляндией и Швецией в НАТО стала бы "историческим решением" и укрепила бы коллективную безопасность, сказал глава альянса Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического блока в Берлине.
Ранее в воскресенье правительство Финляндии официально сообщило, что страна приняла решение вступить в НАТО. Решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, и голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявка в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе будет, по всей видимости, подана в среду.
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине заявил, что уверен в позитивном решении по вопросу членства Швеции и Финляндии, если поступят соответствующие заявки.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.