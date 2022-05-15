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Столтенберг высказался о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
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Столтенберг высказался о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Столтенберг высказался о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Столтенберг высказался о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Подача заявок Финляндией и Швецией в НАТО стала бы "историческим решением" и укрепила бы коллективную безопасность, сказал глава альянса Йенс Столтенберг по... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:09
2022-05-15T16:09
в мире
йенс столтенберг
нато
финляндия
швеция
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Подача заявок Финляндией и Швецией в НАТО стала бы "историческим решением" и укрепила бы коллективную безопасность, сказал глава альянса Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического блока в Берлине."Они сами должны решить, вступать или нет в НАТО. Мы будем уважать любое принятое ими решение… Финляндия и Швеция являются ближайшими партнерами НАТО. Если они решат подать заявку, то это станет историческим моментом. Их членство в НАТО усилит нашу общую безопасность", - сообщил он.Ранее в воскресенье правительство Финляндии официально сообщило, что страна приняла решение вступить в НАТО. Решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, и голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявка в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе будет, по всей видимости, подана в среду.Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине заявил, что уверен в позитивном решении по вопросу членства Швеции и Финляндии, если поступят соответствующие заявки.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220515/finlyandiya-1788650366.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, финляндия, швеция
16:09 15.05.2022
 
Столтенберг высказался о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Генсек Столтенберг: заявки от Финляндии и Швеции в НАТО стали бы историческим решением

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Подача заявок Финляндией и Швецией в НАТО стала бы "историческим решением" и укрепила бы коллективную безопасность, сказал глава альянса Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического блока в Берлине.
"Они сами должны решить, вступать или нет в НАТО. Мы будем уважать любое принятое ими решение… Финляндия и Швеция являются ближайшими партнерами НАТО. Если они решат подать заявку, то это станет историческим моментом. Их членство в НАТО усилит нашу общую безопасность", - сообщил он.
Ранее в воскресенье правительство Финляндии официально сообщило, что страна приняла решение вступить в НАТО. Решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, и голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявка в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе будет, по всей видимости, подана в среду.
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине заявил, что уверен в позитивном решении по вопросу членства Швеции и Финляндии, если поступят соответствующие заявки.
Премьер-министр и президент Финляндии Санна Марин и Саули Ниинисте проводят пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 13:06
Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 14:55
Чавушоглу: Турция непреклонна по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО
 
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