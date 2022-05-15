https://ria.ru/20220515/nato-1788642434.html

Турецкие СМИ рассказали о ситуации с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

Турецкие СМИ рассказали о ситуации с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

Турецкие СМИ рассказали о ситуации с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

Запад надеется, что Анкара не будет вмешиваться в процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО на завершающем этапе, пишет в воскресенье газета Huriyyet со... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:53

2022-05-15T11:53

2022-05-15T11:53

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

швеция

финляндия

анкара (провинция)

нато

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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Запад надеется, что Анкара не будет вмешиваться в процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО на завершающем этапе, пишет в воскресенье газета Huriyyet со ссылкой на источники.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган."Западные источники надеются, что Анкара, поддержавшая политику "открытых дверей" НАТО в Восточной Европе и на Балканах, не будет вмешиваться в процесс принятия в НАТО двух скандинавских стран на завершающем этапе", - пишет газета.Издание сообщает, что Анкара обеспокоена тем, что Швеция поддерживает запрещенную в Турции "Рабочую партию Курдистана (РПК) и FETÖ"."Предоставление Стокгольмом убежища членам обеих организаций на основании "прав человека и демократии" вызывает в Анкаре серьезный дискомфорт", - говорится в статье."Анкара, всегда реагирующая на тесное сотрудничество представителей Минобороны Швеции с "Отрядом народной самообороны" (YPG), расценивает, что таким отношением стокгольмской администрации она открыто поддерживает создание террористического коридора на турецко-сирийской границе", - пишет Huriyyet.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/turtsiya-1788568761.html

https://ria.ru/20220515/salvini-1788641863.html

швеция

финляндия

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, анкара (провинция), нато