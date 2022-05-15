Турецкие СМИ рассказали о ситуации с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО
Huriyyet: Запад надеется, что Анкара не вмешается в принятие Финляндии и Швеции в НАТО
Вид на Анкару. Архивное фото
АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Запад надеется, что Анкара не будет вмешиваться в процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО на завершающем этапе, пишет в воскресенье газета Huriyyet со ссылкой на источники.
"Западные источники надеются, что Анкара, поддержавшая политику "открытых дверей" НАТО в Восточной Европе и на Балканах, не будет вмешиваться в процесс принятия в НАТО двух скандинавских стран на завершающем этапе", - пишет газета.
Издание сообщает, что Анкара обеспокоена тем, что Швеция поддерживает запрещенную в Турции "Рабочую партию Курдистана (РПК) и FETÖ".
"Предоставление Стокгольмом убежища членам обеих организаций на основании "прав человека и демократии" вызывает в Анкаре серьезный дискомфорт", - говорится в статье.
"Анкара, всегда реагирующая на тесное сотрудничество представителей Минобороны Швеции с "Отрядом народной самообороны" (YPG), расценивает, что таким отношением стокгольмской администрации она открыто поддерживает создание террористического коридора на турецко-сирийской границе", - пишет Huriyyet.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.