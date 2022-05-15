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Турецкие СМИ рассказали о ситуации с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
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Турецкие СМИ рассказали о ситуации с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО
Турецкие СМИ рассказали о ситуации с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Турецкие СМИ рассказали о ситуации с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО
Запад надеется, что Анкара не будет вмешиваться в процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО на завершающем этапе, пишет в воскресенье газета Huriyyet со... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:53
2022-05-15T11:53
в мире
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
швеция
финляндия
анкара (провинция)
нато
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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Запад надеется, что Анкара не будет вмешиваться в процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО на завершающем этапе, пишет в воскресенье газета Huriyyet со ссылкой на источники.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган."Западные источники надеются, что Анкара, поддержавшая политику "открытых дверей" НАТО в Восточной Европе и на Балканах, не будет вмешиваться в процесс принятия в НАТО двух скандинавских стран на завершающем этапе", - пишет газета.Издание сообщает, что Анкара обеспокоена тем, что Швеция поддерживает запрещенную в Турции "Рабочую партию Курдистана (РПК) и FETÖ"."Предоставление Стокгольмом убежища членам обеих организаций на основании "прав человека и демократии" вызывает в Анкаре серьезный дискомфорт", - говорится в статье."Анкара, всегда реагирующая на тесное сотрудничество представителей Минобороны Швеции с "Отрядом народной самообороны" (YPG), расценивает, что таким отношением стокгольмской администрации она открыто поддерживает создание террористического коридора на турецко-сирийской границе", - пишет Huriyyet.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220514/turtsiya-1788568761.html
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швеция
финляндия
анкара (провинция)
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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, анкара (провинция), нато
11:53 15.05.2022
 
Турецкие СМИ рассказали о ситуации с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

Huriyyet: Запад надеется, что Анкара не вмешается в принятие Финляндии и Швеции в НАТО

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Запад надеется, что Анкара не будет вмешиваться в процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО на завершающем этапе, пишет в воскресенье газета Huriyyet со ссылкой на источники.
Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 18:06В мире
В Анкаре уточнили позицию по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО
"Западные источники надеются, что Анкара, поддержавшая политику "открытых дверей" НАТО в Восточной Европе и на Балканах, не будет вмешиваться в процесс принятия в НАТО двух скандинавских стран на завершающем этапе", - пишет газета.
Издание сообщает, что Анкара обеспокоена тем, что Швеция поддерживает запрещенную в Турции "Рабочую партию Курдистана (РПК) и FETÖ".
"Предоставление Стокгольмом убежища членам обеих организаций на основании "прав человека и демократии" вызывает в Анкаре серьезный дискомфорт", - говорится в статье.
"Анкара, всегда реагирующая на тесное сотрудничество представителей Минобороны Швеции с "Отрядом народной самообороны" (YPG), расценивает, что таким отношением стокгольмской администрации она открыто поддерживает создание террористического коридора на турецко-сирийской границе", - пишет Huriyyet.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 11:47
В Италии выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ШвецияФинляндияАнкара (провинция)НАТО
 
 
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